VfB Neckarrems-Fußball empfängt den SV Breuningsweiler Interessantes Landesliga-Spiel steht an.

Im Spiel bei Germania Bietigheim hatten die „Remser“ ihr Déjà-vu, als sie es zum wiederholten Mal nicht schafften, eine überragende erste Halbzeit auch mit drei Punkten zu belohnen. Am Ende standen lediglich zwei Punkte aus den letzten beiden Spielen, obwohl man die gegnerischen Mannschaften im Spiel über weite Strecken dominiert hatte.

Die mangelnde Konstanz im Spiel des VfB zieht sich aktuell wie ein roter Faden durch den bisherigen Saisonverlauf. Bereits sechs Mal in zwölf Spielen gab man eine Führung aus den Händen. Würde man nur die erste Halbzeit zur Bewertung heranziehen, stünde die Mannschaft auf dem 2. Tabellenplatz, de facto nimmt man mit 15 Punkten jedoch nur Platz 11 im Ranking ein.

Der VfB Neckarrems-Fußball überzeugte zuletzt vor allem durch seine spielerische Klasse, dominierte über weite Strecken den jeweiligen Spielgegner und erspielte sich mit sehenswertem Kombinationsfußball folgerichtig viele gute Torchancen. „Wir können uns aktuell nichts dafür kaufen, unser Spiel muss sich auch im Ergebnis widerspiegeln. An unserer Effizienz müssen wir weiterarbeiten. Wir hätten in vielen Spielen, in denen wir in Führung lagen, bereits frühzeitig die Entscheidung zu unseren Gunsten herbeiführen können“, spiegelt Trainer Markus Brasch die mangelnde Chancenverwertung seiner Jungs wider. „Wir haben diese Woche mit der Mannschaft intensiv über die mangelnde Konstanz gesprochen, die Jungs haben es angenommen und hervorragend trainiert. Wir sind bereit für den nächsten Dreier.“ ist gegen den SV Breuningsweiler unter Zugzwang.

Mit dem Tabellensechsten SV Breuningsweiler gastiert eine Mannschaft im GWV-Sportpark, die seit 5 Spielen ungeschlagen ist und mit 31 Toren die drittbeste Offensive, noch vor dem Ligaprimus Türkspor Neckarsulm, stellt. Mit 26 Gegentoren gehört die Mannschaft aus dem 800 Einwohner zählenden Stadtteil von Winnenden jedoch zu den defensiv schwächeren Mannschaften in der Landesliga Staffel 1.

Der VfB Neckarrems-Fußball ist, mit einem Blick auf die Tabelle und die eigenen Ansprüche, unter Zugzwang. Die Mannschaft des Trainerteams Brasch/Rief/Cay hat vor heimischer Kulisse in der laufenden Saison nur ein Spiel verloren, und das mehr als unglücklich mit 0:1 gegen den Tabellenführer Türkspor Neckarsulm. Diese Heimstärke wollen die „Remser“ mit einem Sieg gegen den SV Breuningsweiler bewahren und gleichzeitig in der Tabelle an das obere Tabellendrittel anknüpfen.

