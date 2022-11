VfB Neckarrems 1913 - Verdienter Sieg im Lokalderby

Nach dem Auswärtssieg beim TuS Freiberg empfing der VfB Neckarrems den TV Aldingen II. Lokalderby! Mit einem klasse Start für Neckarrems. Florian Scholz setzte David Gegg in Szene, und in der zweiten Minute stand es schon 1:0 für den VfB – Traumstart! Es entwickelte sich ein intensives Spiel mit klaren Vorteilen für den VfB. Neckarrems setzte Aldingen unter Druck und zeigte sich torgefährlich. Florian Noller scheiterte noch am Gästetorhüter, danach musste sich dieser zweimal in kurzer Zeit geschlagen geben. Erst bediente Abdoulaye Sow Florian Scholz, kurz danach eroberte der Torschütze zum 2:0 den Ball im Mittelfeld, bediente Paul Pommerenke, der den Ball klasse für Moritz David Gegg auflegte – 3:0 nach 16 Minuten. Der TV Aldingen war chancenlos gegen druckvolle und effiziente Neckarremser. Es ging gut weiter, einen Schuss von Luis Casares konnte der Aldinger Torspieler gerade noch über die Latte lenken. Es war eine klasse Halbzeit vom VfB Neckarrems. Das Team zeigte sich spielfreudig, holte sich im Mittelfeld früh die Bälle und war vor dem Tor effizient. Mit einer auch in der Höhe verdienten Führung ging es in die Pause.

In der zweiten Halbzeit kam Aldingen besser ins Spiel und erzielte in der 50. Minute das 1:3. Aldingen wollte den Schwung des Tores nutzen und erhöhte den Druck. Einige Standards sorgten vor dem Remser Tor für Gefahr. Nachdem Torspieler Philipp Laux mit einer Glanzparade den Anschlusstreffer verhinderte, wurde Neckarrems wieder aktiver. In regelmäßigen Abständen ergaben sich jetzt super Chancen für Neckarrems, immer wieder hatte ein Remser Spieler nur noch den Torspieler vor sich. Irgendwie wollte der Ball nicht über die Linie, mit der Effizienz des ersten Durchgangs hätte der Remser Sieg deutlich höher ausfallen können. Am Ende stand, vor allem aufgrund der ersten Halbzeit, ein hochverdienter und ungefährdeter 3:1 Sieg im Lokalderby gegen nie aufgebende Aldinger, der mit einem guten Mittelfeldplatz in der Tabelle belohnt wurde.