VfB Neckarrems 1913 - Siegreiche Schlammschlacht

Der vom vielen Regen durchtränkte Freiberger Rasen sollte heute ein bestimmender Faktor werden. Alle Spieler zeigten Standprobleme, Rutschpartien und sonderbare Bewegungsabläufe waren an der Tagesordnung. TuS bestimmte anfangs das Spiel, hatte mehr Ballbesitz und versuchte dann, in die Spitze zu spielen. Dem hielt die VfB-Abwehr gut stand. Da unsere Jungs sich jedoch auf dem ungeliebten Untergrund enorm schwertaten, rollte – oder holperte der Ball gleich wieder in Richtung VfB-Tor. Nach 25 Minuten die Führung der Freiberger. Ein Freistoß segelte von weit her in den Strafraum und landete trotzdem auf dem Kopf des Angreifers. Der legte ab und aus Nahdistanz fiel der erste Treffer. Der VfB verstärkte seine Anstrengungen, hatte einige Aktionen vorm Tor der Gastgeber – doch Luis Casares und Florian Scholz konnten den Torwart nicht überwinden.

In Durchgang zwei kam Len Baumann für Willy Sow, um einen drohenden Platzverweis zu vermeiden. Unsere Jungs erarbeiteten sich jetzt Chancen und Eckbälle. Ein wuchtiger Kopfball von Adem Aktelligül wurde abgewehrt, aber Paul Pommerenke war zur Stelle und drückte das Leder über die Linie. Freiberg reagierte sofort mit Angriffsbemühungen. Doch ein souveräner Philipp Laux und das Torgebälk verhinderten weitere Tore der Gastgeber. Florian Scholz erkämpfte in Krakenmanier den Ball vom letzten Verteidiger, startete an der Mittellinie und machte den Führungstreffer. Kurz danach passte er von der Grundlinie auf David Gegg, der den Ball ins Netz verfrachtete. Immer noch waren mehr als zwanzig Minuten zu spielen. Viel Kraft wurde investiert und viele Spieler agierten schon tief im roten Bereich. Luca Pfisterer wurde eingewechselt. Und gegen Ende fand der VfB das richtige Rezept für das Spiel auf zähem Morast. Man ließ den Ball und die Gegner laufen, kontrollierte das Spiel und überstand auch die unerklärlichen acht Nachspielminuten