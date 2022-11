VfB Neckarrems 1913 - Siegesserie hält

Schon wieder goldenes Herbstwetter auf dem Hummelberg. Sekunden nach dem Anpfiff erfolgte der erste Schuss von Ossweil auf unser Tor. Bloß nicht wieder frühzeitig in Rückstand geraten. Der Weckruf wirkte aber und der VfB übernahm die Spielkontrolle. Die Abwehr um Adem Aktelligül und Marcel Fecke stand sicher. Einige Fernschüssen gingen weit am Tor vorbei – und dann war da ja noch Keeper Philipp Laux, der im Lauf des Spieles zwei hundertprozentige Chancen der Ossweiler sagenhaft vereitelte. Nach zehn Minuten die Führung für den VfB. Flo Noller ging im Vollsprint über die linke Seite und flankte von der Grundlinie. Dort stand Luis Casares einschussbereit und nötigte den Abwehrspieler zum Eigentor. Kurz danach Ecke von der rechten Seite. Den Kopfball von Florian Scholz parierte der Torwart großartig, aber David Gegg schaltete am schnellsten und verwandelte den Abpraller. Als kurz vor der Pause Florian Scholz dann noch zwei Abwehrspieler und den Torhüter vernaschte, schien die Messe gelesen, allerspätestens nach dem vierten Tor durch David Bauermeister kurz nach Wiederanpfiff. Doch trotz der klaren Führung kam keine echte Ruhe ins Spiel. Oftmals wurden riskante Pässe gespielt, die zu Ballverlusten führten. Der FSV spielte unverdrossen weiter und machte durch einen sehenswerten Kopfball ein Tor. Coach Rossi Reitano wechselte jetzt. Erst kam Ferdi Vollmer für den verletzen Marcel Fecke, später noch Jona Digel, Tim Elling und Luca Pfisterer. Gemeinsam brachte der VfB die verdiente Führung sicher ins Ziel, daran änderte auch das zweite Gästetor kurz vor Ende nichts. Mit fünf Siegen in Serie hat sich der VfB Neckarrems einen sicheren Mittelfeldplatz erkämpft. Ob da noch mehr geht, wird das Spiel gegen den Tabellenzweiten aus Pattonville am nächsten Samstag zeigen.