VfB Neckarrems 1913 - Siegesserie gerissen

Klumpiges Granulat behindert das Spiel auf dem Platz in Pattonville. Deshalb wurde das Heimrecht getauscht und der VfB empfing den Tabellenzweiten auf dem Hummelberg. Dort begann ein von beiden Seiten intensiv geführtes Spiel. Pattonville stand kompakt in der Abwehr und machte sporadisch, überfallartig Druck auf den ballführenden Remser. Die Defensive des VfB hielt gut stand. Besonders Adem Aktelligül im Zentrum und Willy Sow auf der rechten Seite gewannen viele Zweikämpfe. Nur einmal gab es Gefahr durch einen präzisen Schuss der Gäste. Im Gegenzug konnte auch der VfB kaum offensive Akzente setzen. Ein Schuss von Florian Scholz verfehlte das Tor knapp. Der erste Treffer fiel aus dem Nichts. Nach einem Einwurf schlenzte Luis Casares das Leder mit dem linken Außenrist ins lange Eck. Der VfB nahm den Schwung auf, hatte jetzt seine beste Phase und bestimmte das Spiel. Ebenfalls aus dem Nichts der Ausgleich per platzierten Schuss von der Strafraumgrenze direkt mit dem Abpfiff.

Pattonville machte in Durchgang zwei konsequent weiter, drückte mit aller Vehemenz auf das Tor des VfB, der keine passende Gegenwehr fand. In diesen zehn Minuten nach Wiederanpfiff verlor unser Team das Match. Der Doppelschlag der Gäste stellte die Weichen auf Sieg. Trotzdem gab der VfB nicht auf. Florian Noller flankte von der rechten Seite, Florian Scholz war da und macht den Anschlusstreffer. Noch war eine halbe Stunde Zeit. Coach Rossi Reitano wechselte Paul Pommerenke und Aron Metzger ein. Doch die Gäste verteidigten clever und machten kurz vor Ende durch ein Missverständnis in der Abwehr den Deckel drauf. Der VfB Neckarrems steht solide im Mittelfeld der Tabelle und will am nächsten Sonntag gegen Pleidelsheim wieder einen Dreier holen.