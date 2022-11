VfB Neckarrems 1913 - Hochspannung bis zur letzten Sekunde

In Hälfte zwei dominierte zunächst der VfB. Eine Hackenablage von Florian Noller nutzte Alon Garcia Urbina zu einem guten Fernschuss – doch der Keeper konnte parieren. Pleidelsheim kam jetzt immer besser ins Spiel, holte Eckball auf Eckball und es schien nur eine Frage der Zeit bis zum Tor. Kai Hoffmann stand heute für den verletzten Philipp Laux im Tor, parierte zweimal großartig, profitierte aber auch von der Abschlussschwäche des GSV. Fünf Minuten vor Ende starteten die Gäste nach einer Ecke des VfB einen schnellen Konter in Überzahl. Nach einem Querpass stand der Stürmer frei vorm Tor. Doch der über den kompletten Platz gesprintete Florian Scholz blockte den Schuss und verhinderte den K.O.

Der VfB hätte sich jetzt wahrscheinlich mit einem Unentschieden begnügt. Der Schiri verkündete das Ende der regulären Spielzeit. Alle rechneten mit einer langen Nachspielzeit. Willy Sow wurde zweimal verarztet und auch Alon Garcia Urbina musste verletzt raus und wurde von David Bauermeister ersetzt. Wow – nur zwei Minuten! Also Flucht nach vorn. Kapitän Florian Noller ging mit Tempo über die rechte Seite, flankte vors Tor und Florian Scholz machte den erlösenden Treffer. Pleidelsheim wollte nun verzweifelt den Ausgleich und stürmte los. Jetzt mussten doch diese zwei Minuten endlich vorbei sein! Und ein letztes Mal ging Florian Scholz auf das Tor der Gäste zu, scheiterte am Torwart – aber köpfte den Abpraller in den Kasten. Unglaublicher Jubel über einen kaum für möglich gehaltenen Erfolg. Ob dieser Sieg verdient war? Danach fragt nächste Woche beim letzten Spiel vor der Winterpause in Kornwestheim niemand mehr.

Es spielten: Kai Hoffmann, Adem Aktelligül, Len Baumann, Abdoulaye Sow, Tim Elling, Louis Grönwoldt, Luis Casares, Florian Noller, Ferdi Vollmer, Aron Metzger, Florian Scholz, Alon Garcia Urbina, David Bauermeister, Philipp Laux (TW)