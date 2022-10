VfB Neckarrems 1913 - Derbe Derbyklatsche

Gerade einmal zwei Kilometer beträgt die Entfernung der Fußballplätze von Neckarrems und Hochberg. Doch nach dem Spiel fühlten sich Spieler und Fans des VfB ganz weit weg von daheim. Unsere Jungs hatten gegen den scheinbar bisher machbarsten Gegner die deutlichste Niederlage der Saison kassiert. Wie konnte das passieren? Bereits nach zwei Minuten führte ein von Keeper Philipp Laux falsch eingeschätzter Freistoß tief aus der gegnerischen Hälfte zum ersten Tor. Doch mit einem schönen Kopfball gelang Florian Scholz kurz danach der Ausgleich. Der VfB bestimmte mit Ballbesitz das Spiel, die Gastgeber standen hinten sicher und setzten auf eine einfache aber brutal wirksame Taktik: Langer Ball in die Spitze und im Eins gegen Eins durchsetzen. Damit brachten sie das komplette Match über unsere Abwehr in Verlegenheit und profitierten mehrfach von groben Schnitzern in der Hintermannschaft. Teils konnte Philipp Laux parieren, doch zwei weitere Treffer gelangen der Spielgemeinschaft bis zur Pause.

Mit dem Willen, das Spiel zu drehen startete der VfB in die zweite Hälfte. Aber bereits nach wenigen Minuten gab der Schiri einen Elfmeter für die Platzherren. Einzeln betrachtet in Ordnung, in Hinsicht auf das harte Abräumen von David Gegg im ersten Durchgang eher unverständlich. Coach Rossi brachte jetzt Spieler, die eigentlich noch nicht topfit waren. Willy Sow und Neuzugang Tim Elling kamen, später noch Alon Garcia Urbina und Len Baumann. Doch dem VfB gelang es nicht, die massive Abwehr zu überwinden. Wie als Bestätigung, dass es heute keinen Zweck hat, knallte der Granatenfreistoß von David Bauermeister an den Innenpfosten und sprang wieder heraus. Gegen demoralisierte Remser machten die Platzherren noch zwei Treffer und feierten ihren hochverdienten Sieg. Der VfB muss am nächsten Sonntag gegen MTV ein richtungsweisendes Statement abgeben, um diese Niederlage aus den Köpfen zu scheuchen.