VfB Neckarrems 1913 - Das Beste kommt zum Schluss!

Letztes Spiel vor der Winterpause in Kornwestheim. Die Gastgeber starteten druckvoll, kamen jedoch zunächst nicht in die Nähe unseres Tores. Doch auch die Angriffsversuche des VfB verebbten im Mittelfeld oder in der Abwehr des TSC. Nach einer Viertelstunde stellte irgendjemand den Schalter dieses Spieles auf „vogelwild“. Ab jetzt ging es Schlag auf Schlag. Nach einer Ecke spitzelte Florian Scholz den Ball aufs Tor – Flo Noller stand goldrichtig und drosch den Abpraller ins Netz. Als direkte Antwort eine gut vorgetragene Kombination vor das Tor des VfB. Fast schien die Situation geklärt, doch der Befreiungsschlag ging vom Fuß des Angreifers unhaltbar ins Tor. Kurz danach ein weiter Abschlag von Keeper Philipp Laux auf Flo Noller. Während die Abwehr noch Abseits skandierte, machte er cool die erneute Führung. Doch kurz darauf der erneute Ausgleich. Trotz klarer Überzahl im eigenen Strafraum konnte der Stürmer den Ball annehmen und sehenswert verwandeln. Aber noch war hier nicht Halbzeitpause. Erneut wurde Flo Noller steil geschickt schnürte seinen Dreierpack. Und der TSC war auch noch einmal an der Reihe und machte zum dritten Mal den Ausgleich per Elfmeter.

Die Kabinen sind wirklich weit vom Spielfeld entfernt. Aber einige Zuschauer meinten, an der Vibration der Fensterscheibe die Lautstärke der Traineransprache erkannt zu haben. Sensationelle Chancenverwertung auf der Habenseite – aber echte Schwächen bei Spielgestaltung, Passgenauigkeit und konsequenter Abwehr. So gestaltete sich die zweite Hälfte als harter Abnutzungskampf. Coach Rossi Reitano brachte Louis Grönwoldt als Linksaußen und den genesenen David Gegg für den Angriff. Später kamen noch Luca Schollenberger und Luca Pfisterer. Ein hartes Match mit wenigen Chancen für beide Seiten fand seinen Höhepunkt in den Schlussminuten. Beide Teams fighteten mit letzter Kraft. Kapitän Flo Noller kurbelte immer wieder an. Adem Aktelligül schaltete sich mit in den Angriff ein und Tim Elling putzte die rechte Seite rauf und runter – und zeigte heute seine beste Saisonleistung. Fünf Minuten gab der Schiri obendrauf. Und wie bereits letzte Woche wurde der Einsatz belohnt. In der 95. Minute war es David Gegg, der den umjubelten Siegtreffer machte. Der VfB steht derzeit auf dem fünften Tabellenplatz. Im März erfolgt der Start in die Rückrunde.