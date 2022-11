VfB Neckarerms 1913 - Wichtiger Auswärtsdreier in Affalterbach!

Ein richtig gutes Auswärtsspiel zeigte der VfB Neckarrems 1913 in Affalterbach, trotz eines zweimaligen Rückstands. Das Team stand von Anfang an gut, war im Mittelfeld präsent und kombinierte zielstrebig nach vorne. Allerdings war erst einmal Endstation am Strafraum, noch fehlte in der Anfangsphase die Präzision und Durchschlagskraft vor dem Tor. Und wie es so läuft im Fußball – ein langer Ball nach vorne von Affalterbach wird nicht sauber geklärt, ein gegnerischer Stürmer taucht alleine vor Torspieler Philipp Laux auf – Elfmeter und 0:1 aus Remser Sicht. Weiter spielte Neckarrems gut bis zum gegnerischen Strafraum, langsam näherte man sich dem Tor an. Erst vergab Alon Garcia Urbina knapp, Florian Scholz traf danach den Pfosten, dann war es soweit. Nach einer Ecke erzielte David Bauermeister mit dem Kopf das 1:1. Es war der Auftakt zu drei höchst unterhaltsamen Minuten. Die Remser Freude währte nicht lange, mit einem schönen Spielzug hebelte Affalterbach im Gegenzug die Remser Abwehr aus und erzielte das 2:1. Die Antwort des VfB war ein genialer Spielzug, den Florian Noller super mit dem 2:2 abschloss. Drei Tore in drei Minuten! Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeit.

Neckarrems spielte gut – Affalterbach effektiv. Nicht besser hätte es in der zweiten Halbzeit losgehen können. Florian Scholz eroberte klasse den Ball, passte auf David Bauermeister, der in der 46. Minute überlegt zur Führung einschob. Neckarrems war zum ersten Mal in Führung und versuchte nachzulegen. Trotz bester Chancen wollte der Ball aber nicht ins Tor, Affalterbach zeigte sich gleichzeitig im Ansatz immer wieder gefährlich. Philipp Laux rettete mit einer Glanzparade die Führung. Dann ging es in die Schlussphase. Nachdem Tim Elling frei vor dem Torspieler noch verpasste, machten Florian Scholz und David Gegg den Deckel drauf auf das Spiel. Scholz eroberte den Ball, passte im richtigen Moment auf Gegg, der in der 90. Minute das hochverdiente 4:2 erzielte. Da war er sicher, der Auswärtsdreier! Insgesamt war es eine richtig klasse Leistung vom VfB, der guten Fußball zeigte und das Spiel trotz einer an diesem Spieltag sehr dünnen Personaldecke souverän nach Hause brachte.