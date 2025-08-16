VfB nach Klasse-Pokalspiel weiter

Mit einer mannschaftlich geschlossenen, über weite Strecken spielerisch sehr guten und am Ende auch kämpferischen Leistung samt dreier sehenswerter Tore und einem Elfmeter zog Hohenleipisch gegen die höherklassigen Rand – Berliner verdient in die zweite Landespokalrunde ein.

Die Partie begann ohne Abtasten mit leichten Feld-Vorteilen für die Gäste, ohne dass Torchancen heraussprangen. Die erste im Spiel hatten allerdings die Einheimischen, die nach einem sehenswerten Angriff knapp die Führung verpassten (10.). Der VfB kam immer besser ins Spiel und lag nach einer knappen halben Stunde verdient vorn. Ein Freistoß vom linken Strafraumeck wurde abgewehrt und David Walter zog zentral aus gut 25 m wuchtig und platziert ab und ließ dem Tormann bei diesem sehenswerten Treffer keine Chance. Nach Strafraum-Foul an Leonard Kotte legte der VfB Kapitän vom Punkt wenig später mit seinem zweiten Treffer sicher nach (40.). Damit nicht genug, krönte Louis Reichmann mit einem starken Solo nach Zusammenspiel mit Felix Kniesche in der Nachspielzeit die starke erste Hälfte der Platzherren mit dem 3:0-Pausenstand.