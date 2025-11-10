VFB Mörnsheim verliert Derby gegen SG Obereichstätt/Dollnstein

Dollnstein zeigte sich dagegen kaltschnäuzig und nutzte seine wenigen Chancen effektiv – wenn auch mit etwas Glück. Das 0:1 erzielte Joshua Sigl, der sich nach einem schnellen Gegenstoß gegen den zurückgeeilten Stürmer Andre Schmidt behauptete. Sein Schuss wurde unglücklich von Schmidt abgefälscht und landete unhaltbar im Tor der Gastgeber.

Trotz einer insgesamt dominanten Vorstellung musste sich der VfB Mörnsheim im Derby gegen die SG Obereichstätt/Dollnstein mit 0:2 geschlagen geben. Mörnsheim bestimmte über weite Strecken das Spielgeschehen, konnte seine Überlegenheit jedoch nicht in Tore ummünzen. Es fehlte an Effizienz und oftmals auch am letzten, präzisen Pass.

Im weiteren Spielverlauf sorgte der Schiedsrichter mit mehreren fragwürdigen Entscheidungen für zunehmende Hitzigkeit auf dem Platz. Beide Teams mussten jeweils eine 10-Minuten-Strafe hinnehmen – Entscheidungen, die in diesen Fällen nachvollziehbar waren.

Der Knackpunkt des Spiels war jedoch der umstrittene Elfmeterpfiff zum 0:2. Nach einer Ecke stoppte Manuel Schmidt den Ball im Strafraum zunächst mit der Brust, ehe dieser vom Unterarm abprallte – eine klare Absicht oder Verhinderung einer Torchance war dabei nicht zu erkennen. Trotzdem zeigte der Unparteiische auf den Punkt, und Dollnstein verwandelte den Elfmeter.

Mörnsheim drückte in der Schlussphase vehement auf den Anschlusstreffer, blieb jedoch ohne Erfolg. Damit verliert der VfB nicht nur das Derby, sondern auch weiter den Anschluss an die oberen Tabellenplätze. Die Mannschaft konnte erneut nicht an die starke Form zu Saisonbeginn anknüpfen.

Die zweite Mannschaft hingegen gewann souverän mit 3:0 auf einem schwer bespielbaren B-Platz.