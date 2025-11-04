VfB Mörnsheim verliert auch das Rückspiel in Ochsenfeld

Der VfB Mörnsheim erwischte im Duell auf dem schwer bespielbaren Platz in Ochsenfeld den besseren Start in die Partie. Nach einem Stellungsfehler eines SG-Verteidigers verpasste Andre Schmidt eine Hereingabe von Spielertrainer Michael Köhler denkbar knapp.

Insgesamt war der VfB die spielbestimmende Mannschaft, belohnte sich jedoch nicht für den Aufwand. Auf der Gegenseite zeigten sich die Hausherren eiskalt. Simon Schmid traf etwa einer Viertelstunde nach Zuspiel von Julian Kopleder mit dem ersten Torschuss zur 1:0-Führung. Rund zehn Minuten später erhöhte der eben noch als Vorlagengeber in Erscheinung getretene Kopleder mit einem satten Linksschuss zum 2:0.

Nach dem Seitenwechsel ereignete sich im Strafraum der Ochsenfelder eine kuriose Szene, die zum 2:1-Anschlusstreffer führte: Nach Zuspiel von Andre Schmidt auf den aufgerückten Ferdi Graf, versuchte SG-Abwehrmann Jonas Steib den Torschuss durch eine Grätsche zu verhindern, diese missglückte jedoch völlig und der Ball rollte am herauslaufenden SG-Keeper Linus Miller vorbei ins eigene Tor. Die anschließende Drangphase machte sich der VfB jedoch wieder selber kaputt. Eine unbedachte Aussage vom zur Pause eingewechselten Andreas Mayr führte zu einer folgerichtigen Zehn-Minuten-Strafe durch den Schiedsrichter.

In der Schlussphase rannte Mörnsheim nochmals vergeblich an und ließ hinten Kontermöglichkeiten der Hausherren zu, die diese jedoch nicht nutzten. Bei der besten Ausgleichschance kurz vor Spielende jagte Lu Regler den Ball jedoch deutlich über das Tor. Unterm Strich verliert der VfB zum Rückrundenauftakt auch die zweite Partie diese Saison gegen Ochsenfeld, das sich damit wieder drei Punkte vor Mörnsheim schiebt.