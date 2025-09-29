– Foto: Simone Wenninger

VfB Mörnsheim und SG Nennslingen/Bergen trennen sich remis Überblick über das Topspiel des 9. Spieltags in der A-Klasse Neumarkt/Jura Süd.

Das in weiten Teilen faire Spitzenspiel zwischen dem VfB Mörnsheim und der SG Nennslingen/Bergen endete mit einem torlosen Unentschieden. Beide Mannschaften lieferten sich ein spannendes, aber ereignisarmes Spiel, das erst in der Schlussphase mit einigen gefährlicheren Szenen an Intensität gewann.

Die SG Nennslingen/Bergen trat ohne ihren Spielertrainer Jonas Ochsenkiel an, zeigte jedoch dennoch eine solide Leistung. Mörnsheim hatte insgesamt die wenigen, aber besseren Chancen des Spiels. Besonders in der zweiten Halbzeit war der VfB das aktivere Team und versuchte, das Spiel an sich zu reißen. Die entscheidenden Tore blieben jedoch aus.

Die Defensive des VfB Mörnsheim stand insgesamt sehr stabil. Besonders Leon Böheim, der als Außenverteidiger eine herausragende Partie spielte, hatte entscheidenden Anteil daran, die gegnerischen Angriffe zu entschärfen. Mit starker Defensivarbeit und gutem Stellungsspiel sorgte er dafür, dass die SG kaum zu klaren Chancen kam. Die Leistung des Schiedsrichters war insgesamt zufriedenstellend, doch eine umstrittene Abseitsentscheidung in der ersten Halbzeit, bei der André Schmidt vom VfB eine vielversprechende Chance genommen wurde, stieß auf Kritik. Viele Beobachter hielten diese Entscheidung für fragwürdig, was zu Unmut auf Seiten der Mörnsheimer führte.