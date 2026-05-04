VFB Mörnsheim trennt sich von Köhler – Remis gegen SV Marienstein II von Nico Nar · Heute, 09:53 Uhr · 0 Leser

VFB Mörnsheim trennt sich im Sommer von Spielertrainer Köhler – Remis gegen SV Marienstein II Beim VFB Mörnsheim steht im Sommer ein Wechsel auf der Trainerbank an: Spielertrainer Mike Köhler wird den Verein nach Saisonende verlassen. Die Entscheidung fiel den Verantwortlichen nicht leicht, schließlich startete der VFB stark in die Spielzeit und ließ zunächst auf eine erfolgreiche Saison hoffen. Seit dem letzten Sieg im Oktober blieb der erhoffte Aufschwung jedoch aus, weshalb sich der Verein entschlossen hat, zur neuen Saison einen Neustart zu wagen. Mit diesem Schritt erhofft sich der VFB nicht nur neue Impulse von außen, sondern auch, dass die Mannschaft wieder zu ihrer Stärke und gemeinsamen Spielfreude zurückfindet.

Die laufende Saison werden der VFB und Köhler jedoch gemeinsam zu Ende bringen. Der Verein bedankt sich für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Parallel dazu läuft bereits die Suche nach einem neuen Übungsleiter. Im Spiel gegen den SV Marienstein II trennte sich der VFB mit 1:1. Die Partie war von Beginn an ausgeglichen, beide Mannschaften zeigten über weite Strecken eine starke Leistung – die Tabellenplätze spiegelten das Geschehen auf dem Platz dabei nicht wider.