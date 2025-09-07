VfB Mörnsheim stürmt zum fünften Sieg in Serie

Das Volksfestspiel zwischen der DJK Preith und dem VfB Mörnsheim endete mit einem souveränen 4:1-Erfolg für die Gäste.

Preith ließ sich davon jedoch nicht entmutigen und kam in der 35. Minute zum 1:2 Anschlusstreffer. In den folgenden zehn Minuten entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, ehe Simon Schneider kurz vor der Halbzeitpause mit einem Traumtor zum 1:3 den alten Abstand wiederherstellte.

Der VfB startete furios in die Partie: Bereits in der 4. Minute gelang Andre Schmidt nach einem langen Ball und starker Einzelleistung das 0:1. Nur fünf Minuten später war es erneut Schmidt, der durchen einen Steckpass von Ludwig Regler sehenswert zum 0:2 erhöhte.

Nach dem Seitenwechsel ließ Mörnsheim defensiv nichts mehr anbrennen. In der 84. Minute schwächte sich die DJK zudem durch eine Zeitstrafe selbst und musste die Schlussphase in Unterzahl bestreiten. Nur drei Minuten später sorgte Manuel Schmidt für den Schlusspunkt: Nach einem präzisen Freistoß von Alexander Schwarz köpfte er unhaltbar zum 1:4-Endstand ein.

Mit diesem hochverdienten Sieg feierte der VfB Mörnsheim bereits den fünften Erfolg in Serie. Entsprechend ausgelassen zog die Mannschaft im Anschluss auf das Volksfest in Eichstätt weiter. In der Tabelle rangiert Mörnsheim nun punktgleich mit dem Zweitplatzierten.

Die zweite Mannschaft des VFB Mörnsheim verlor mit 1 zu 2.

Ausblick: Nächsten Sonntag empfängt der VfB Mörnsheim die SG Wettelsheim II zum Heimspiel. Mörnsheim II empfängt ebebfalls zu Hause den FC Türk Gücü Eichstätt.