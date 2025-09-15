VfB Mörnsheim – SpVgg Eintracht Kattenhochstatt II 1:1 (1:1) Verlinkte Inhalte AK Süd Mörnsheim Ka.hochstatt II

VfB Mörnsheim – SpVgg Eintracht Kattenhochstatt II 1:1 (1:1)



Nach fünf Siegen in Folge wollte der VfB Mörnsheim eigentlich den nächsten Dreier einfahren, doch zahlreiche Ausfälle und angeschlagene Spieler bremsten die Mannschaft spürbar – sowohl auf dem Platz als auch daneben. Am Ende reichte es im Heimspiel gegen die SpVgg Eintracht Kattenhochstatt II nur zu einem 1:1, ein Ergebnis, das sich eher wie eine Enttäuschung anfühlt. Der VfB Mörnsheim startete druckvoll in die Partie und ging bereits in der 11. Minute in Führung. Nach einer Ecke von Alexander Schwarz setzte sich Graf Ferdinand im Strafraum durch und köpfte wuchtig zur verdienten Führung ein. Schon zuvor und auch kurz danach vergaben die Mörnsheimer durch Fabian Stelz und André Schmidt beste Möglichkeiten, um die Führung auszubauen.

Die fahrlässige Chancenverwertung rächte sich in der 30. Minute: Nach einem schnellen Konter und starker Einzelleistung erzielte Andreas Pfefferlein für die Gäste den 1:1-Ausgleich. Überschattet wurde die erste Hälfte zudem von einer Verletzung von Spielertrainer Mike Köhler, der nach einem unglücklichen Sturz vom Platz musste. Inzwischen gibt es jedoch Entwarnung – die Chancen stehen gut, dass er kommende Woche wieder auflaufen kann. Auch Ludwig Regler dürfte dann zurückkehren, während Florian Bauch und Nico Nar weiterhin fehlen. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Teams weitgehend, klare Chancen waren Mangelware. Kurz vor Schluss hatte Thomas Vogl noch den Siegtreffer für den VfB auf dem Fuß, setzte den Ball aber über das Tor.