VFB Mörnsheim gewinnt Auswärts in Obereichstätt!

Der VfB Mörnsheim gewinnt auswärts bei der SG Dollnstein/Obereichstätt mit 2:0 – und das hochverdient!

Zwei Mal scheiterte Nico Nar selbst nur knapp, auch Köhler Mike und erneut Schmidt hatten das 2:0 auf dem Fuß. Zur Pause hätte es locker 4:0 stehen können.

Schon früh kam es zu mehreren Torchancen für den VFB und Andre Schmidt schoss nach feiner Vorlage von Nico Nar in der 22. Minute die Gäste in Führung. Danach? Chancen im Minutentakt!

Nach dem Seitenwechsel dasselbe Bild: Wir spielten, Obereichstätt verteidigte. Schneider Simon vergab zwei dicke Gelegenheiten, dazu hagelte es weitere Abschlüsse. Aber dann kam der Moment des Tages: Spielertrainer Köhler zirkelt einen Freistoß traumhaft ins Netz – 2:0, Deckel drauf!

Hinten stand der VFB kompakt und lasste nichts anbrennen! Leon Böheim überragend auf links, Ferdinand Graf räumte im Mittelfeld alles ab, Philipp Ries stark in der Innenverteidigung – und Alex Mittl im Tor? Fast arbeitslos, aber immer bereit!

Fazit: Ein Spiel, das der VFB Mörnsheim klar dominiert hat – und mit ein bisschen mehr Zielwasser höher ausgegangen wäre. Trotzdem: Auswärtssieg ✔️, drei Punkte ✔️, super Stimmung ✔️!

Die Reserve verlor unglücklich mit 2:3.

Wir wünschen unseren Nachbarn der SG Dollnstein/Obereichstätt viel Glück und Erfolg für die restliche Hinrunde.

Nächste Woche, nächstes Derby! Der VFB Mörnsheim empfängt die SG Schernfeld/Workerszell zu Hause im Gailachstadion.