VfB mit verdientem Auswärtssieg

Hohenleipisch - hier mit Stanley Ott über Stanislav Catholy in einer Hinspielszene - hat die Auswärtshürde Erkner erfolgreich übersprungen. – Foto: fth

Die Hohenleipischer kehren mit drei Punkten aus Erkner zurück, bleiben in der Rückrunde ungeschlagen und in der engen Verfolgergruppe des Führungsquartetts. Die VfB-Elf brauchte etwas, um ins Spiel zu finden, während Erkner gut startete und eine große Möglichkeit zur Führung ausließ, die den nach einer Viertelstunde besser spielenden Gästen gelang. Tom Richter lenkte im Torraum positioniert, eine Flanke von links über die Linie (20.). In der Folge verpasste Hohenleipisch mehrmals bei klaren Chancen die Führung auszubauen, agierte im Abschluss teilweise unglücklich, ließ vor dem eigenen Tor aber nichts zu.

Nach knapp einer Stunde wurde schließlich durch einen unstrittigen, aber verschos-senen Elfmeter die beste Chance auf das 0:2 vergeben. Der Ärger darüber war noch nicht richtig weg, da schlenzte Felix Kniesche von der linken Seite die Kugel sauber ins FV-Netz (58.). Und erneut ließen die Gäste weitere Möglichkeiten zur Vorentscheidung teilweise fahrlässig liegen und der etwas überraschende Anschlusstreffer per 16-Meter-Schuss brachte so noch einmal Spannung in die Partie vor sehr magerer Zuschauerkulisse, nachdem der VfB nicht clever genug verteidigt hatte (77.).

Trotz des knappen Vorsprungs spielten die Gäste die Schlussphase unaufgeregt runter und belohnten sich mit dem Tor zum Endstand – David Walter traf auf präzise Freistoßflanke von Kniesche – und gingen als verdienter Sieger vom Platz und hatten so das Hinspielergebnis korrigiert.

Für Hohenleipisch folgen nun zwei Heimspiele, im Nachholspiel am Ostermontag ist Spitzenreiter Luckenwalde II und anschließend Wernsdorf zu Gast.