🗣: VfB mit "Totalausfall" – Kastl steht "mit leeren Händen da"

Der VfB Hallbergmoos-Goldach verliert etwas überraschend gegen Kellerkind Eintracht Karlsfeld. Entsprechend bedient war Coach Giglberger nach der Partie. Auch der TSV Kastl steht an diesem Wochenende mit leeren Händen da. Die ersten Reaktionen zum Spieltag.
Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos-Goldach: »Wir sind heute maximal enttäuscht. Nicht nur wegen dem Ergebnis, das am Ende des Tages auch verdient ist, sondern vor allem vom Auftreten in der zweiten Halbzeit. Das war leider von allen ein Totalausfall. Während wir in der ersten Halbzeit noch relativ viel Kontrolle hatten, auch wenn wir teils unsauber und zu kompliziert gespielt haben, haben wir in der zweiten Halbzeit mit und gegen den Ball nahezu alles vermissen lassen. Gegen den Ball wenig Intensität, wenig Aggressivität, wenig wirkliches Dagegenhalten. Mit dem Ball waren unsere Struktur und unsere Abläufe, die wir auch in der Halbzeit nochmal angesprochen haben, gar nicht mehr zu sehen. Heute sollte jeder seine eigene Leistung hinterfragen und nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Das machen selbstverständlich auch wir Trainer. Das war heute gar nichts, da können wir die Jungs heute auch nicht in Schutz nehmen. Aber ab Montag schauen wir wieder nach vorne und dann gilts gegen Murnau wieder das VfB-Gesicht zu zeigen.«
Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: »Wir haben gegen 1860 Rosenheim gespielt, aber die Zuschauer waren heute sicher nicht die Gewinner. Der Platz war in einem sehr schlechten Zustand, sodass kein richtiges Fußballspiel zustande gekommen ist. In der ersten Halbzeit hatte Rosenheim zwei sehr gute Chancen, wir selbst haben den Pfosten getroffen und ebenfalls eine gute Möglichkeit gehabt – da hätte es durchaus auch 2:2 stehen können. Die zweite Halbzeit war ein klassisches Unentschieden, nur dass Rosenheim einmal vors Tor kam und die Chance direkt genutzt hat. So stehen wir am Ende mit leeren Händen da. Aus meiner Sicht wäre ein Unentschieden gerecht gewesen, aber man sieht, warum Rosenheim eine Top-Mannschaft ist – die ziehen solche Spiele am Ende noch. Wir müssen unsere Lehren daraus ziehen und nächsten Samstag in Garmisch, was für uns ein sehr wichtiges Spiel ist, wieder alles reinhauen, um dort den Sieg zu holen. Glückwunsch an Rosenheim.«