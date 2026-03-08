 2026-03-05T07:49:35.839Z

🗣: VfB mit "Totalausfall" – Kastl steht "mit leeren Händen da"

Die Stimmen zum 24. Spieltag der Landesliga Südost

Der VfB Hallbergmoos-Goldach kassierte eine 1:3-Niederlage gegen Karlsfeld.
Der VfB Hallbergmoos-Goldach kassierte eine 1:3-Niederlage gegen Karlsfeld. – Foto: Stefan Schmiedel

Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Der VfB Hallbergmoos-Goldach verliert etwas überraschend gegen Kellerkind Eintracht Karlsfeld. Entsprechend bedient war Coach Giglberger nach der Partie. Auch der TSV Kastl steht an diesem Wochenende mit leeren Händen da. Die ersten Reaktionen zum Spieltag.

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
3
1

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos-Goldach: »Wir sind heute maximal enttäuscht. Nicht nur wegen dem Ergebnis, das am Ende des Tages auch verdient ist, sondern vor allem vom Auftreten in der zweiten Halbzeit. Das war leider von allen ein Totalausfall. Während wir in der ersten Halbzeit noch relativ viel Kontrolle hatten, auch wenn wir teils unsauber und zu kompliziert gespielt haben, haben wir in der zweiten Halbzeit mit und gegen den Ball nahezu alles vermissen lassen. Gegen den Ball wenig Intensität, wenig Aggressivität, wenig wirkliches Dagegenhalten. Mit dem Ball waren unsere Struktur und unsere Abläufe, die wir auch in der Halbzeit nochmal angesprochen haben, gar nicht mehr zu sehen. Heute sollte jeder seine eigene Leistung hinterfragen und nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Das machen selbstverständlich auch wir Trainer. Das war heute gar nichts, da können wir die Jungs heute auch nicht in Schutz nehmen. Aber ab Montag schauen wir wieder nach vorne und dann gilts gegen Murnau wieder das VfB-Gesicht zu zeigen.«

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
0
1
Abpfiff

Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: »Wir haben gegen 1860 Rosenheim gespielt, aber die Zuschauer waren heute sicher nicht die Gewinner. Der Platz war in einem sehr schlechten Zustand, sodass kein richtiges Fußballspiel zustande gekommen ist. In der ersten Halbzeit hatte Rosenheim zwei sehr gute Chancen, wir selbst haben den Pfosten getroffen und ebenfalls eine gute Möglichkeit gehabt – da hätte es durchaus auch 2:2 stehen können. Die zweite Halbzeit war ein klassisches Unentschieden, nur dass Rosenheim einmal vors Tor kam und die Chance direkt genutzt hat. So stehen wir am Ende mit leeren Händen da. Aus meiner Sicht wäre ein Unentschieden gerecht gewesen, aber man sieht, warum Rosenheim eine Top-Mannschaft ist – die ziehen solche Spiele am Ende noch. Wir müssen unsere Lehren daraus ziehen und nächsten Samstag in Garmisch, was für uns ein sehr wichtiges Spiel ist, wieder alles reinhauen, um dort den Sieg zu holen. Glückwunsch an Rosenheim.«

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
5
3

Gestern, 14:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
2
0
Abpfiff

Mi., 22.04.2026, 19:00 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
19:00

Gestern, 13:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
1
2

Mi., 22.04.2026, 19:30 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
19:30

Gestern, 13:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
1
1
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
0
0