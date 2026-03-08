🗣: VfB mit "Totalausfall" – Kastl steht "mit leeren Händen da" Die Stimmen zum 24. Spieltag der Landesliga Südost von Michel Guddat · Heute, 12:22 Uhr · 0 Leser

Der VfB Hallbergmoos-Goldach kassierte eine 1:3-Niederlage gegen Karlsfeld. – Foto: Stefan Schmiedel

Der VfB Hallbergmoos-Goldach verliert etwas überraschend gegen Kellerkind Eintracht Karlsfeld. Entsprechend bedient war Coach Giglberger nach der Partie. Auch der TSV Kastl steht an diesem Wochenende mit leeren Händen da. Die ersten Reaktionen zum Spieltag.

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos-Goldach: »Wir sind heute maximal enttäuscht. Nicht nur wegen dem Ergebnis, das am Ende des Tages auch verdient ist, sondern vor allem vom Auftreten in der zweiten Halbzeit. Das war leider von allen ein Totalausfall. Während wir in der ersten Halbzeit noch relativ viel Kontrolle hatten, auch wenn wir teils unsauber und zu kompliziert gespielt haben, haben wir in der zweiten Halbzeit mit und gegen den Ball nahezu alles vermissen lassen. Gegen den Ball wenig Intensität, wenig Aggressivität, wenig wirkliches Dagegenhalten. Mit dem Ball waren unsere Struktur und unsere Abläufe, die wir auch in der Halbzeit nochmal angesprochen haben, gar nicht mehr zu sehen. Heute sollte jeder seine eigene Leistung hinterfragen und nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Das machen selbstverständlich auch wir Trainer. Das war heute gar nichts, da können wir die Jungs heute auch nicht in Schutz nehmen. Aber ab Montag schauen wir wieder nach vorne und dann gilts gegen Murnau wieder das VfB-Gesicht zu zeigen.«