VfB mit klarem Auswärtsdreier

Die Hohenleipischer gewinnen ihr Ligaspiel vor magerer Zuschauerkulisse bei der SG Großziethen, wo man weiterhin auf einen vollen Saisonerfolg wartet. Die VfB-Elf spielte souverän auf dem Randberliner Kunstrasenplatz, hatte allein in der ersten Halbzeit 14 Eckbälle, wobei ein momentanes Manko der Hohenleipischer, ähnlich wie in der Vorwoche, zu Tage trat. Aus ihrer Überlegenheit und den vielen Chancen machen die VfB-Kicker derzeit einfach zu wenig Tore. Nach der frühen Führung durch Doppelpacker Felix Kniesche dauerte es viel zu lange, bis das zweite und dritte Tor fiel.

Großziethen gab sich niemals auf und war nach dem 1:3 durchaus gefährlich, allerdings auch, weil die Gäste teils klarste Chancen liegen ließen.