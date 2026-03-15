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Spielbericht
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VfB mit Kanter-Auswärtsdreier
von fth · Heute, 14:02 Uhr · 0 Leser
Drei der fünf Hohenleipischer Treffer in Lübben erzielten Doppelpacker Felix Kniesche und Marvin Groll (re.) – Foto: fth
Mit einem klaren und nie gefährdeten Erfolg wurden die Hohenleipischer ihrer Favoritenrolle in Lübben gerecht und siegten beim Tabellenschlusslicht mit 5:0. Die Gäste kontrollierte neunzig Minuten die Partie Mit einem Doppelschlag nach einer halben Stunde – dabei eine direkt verwandelte Ecke von Tom Richter - waren die Gäste auf der Siegerstraße und lagen zur Pause drei Tore vorn. Der VfB kontrollierte die Partie über die gesamten neunzig Minuten, legte im zweiten Abschnitt noch zweimal nach und ließ dabei noch einige hochkarätige Chancen liegen, sodass das Ergebnis durchaus hätte deutlich höher ausfallen können bzw. sogar müssen.