🗣: VfB mit "hartem Stück Arbeit" – SVW hat "gebrauchten Tag""

Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: "Für uns sind es aktuell schwere Zeiten. Die Heimniederlage war natürlich nicht einkalkuliert, aber verdient, weil wir einfach zu viele Fehler gemacht haben, beispielsweise im Spielaufbau. Vorne hat die Durchschlagskraft bei uns gefehlt. Somit muss man neidlos anerkennen, dass der Sieg verdient nach Ebersberg geht. Das erste Tor war ein Ballverlust von uns. Danach heben sie es top zu Ende gespielt über vier, fünf Stationen, mit einem super Abschluss am Ende.

Das 0:2 war ein Eigentor, bei dem sich Torwart und Verteidiger uneinig waren. Wir sind dann noch einmal auf 1:2 rangekommen und wollten in der zweiten Halbzeit noch einmal alles versuchen. Aber wir haben wieder einen Fehler im Aufbau gemacht.

Der Anschlusstreffer in der 90. Minute war dann einfach zu spät. Glückwunsch an Ebersberg an dieser Stelle von meiner Seite aus. Für uns wird in nächster Zeit nicht leichter werden, aber durch solche Zeiten muss man auch mal durch."

Michael Hieber, Trainer des TSV Ebersberg: "In erster Linie sind wir froh, dass wir uns für den riesengroßen Aufwand, den wir betrieben haben, belohnt haben. Wir wussten, mit Miesbach kommt ein sehr guter Gegner und, dass wir alles reinwerfen müssen, was wir haben. Das haben die Jungs getan. Als Beispiel dient zum Beispiel Lukas Volkmanzinen, der nach einem Kopftreffer in einem Zweikampf, was zum Glück nichts Schlimmeres war, mit einem Turban in der zweiten Halbzeit gespielt hat. Er wollte unbedingt für die Mannschaft alles geben, um sich dann auch mit den ersten Punkten in der Bezirksliga-Saison zu belohnen.

Genau durch diese gute und positive Grundeinstellung, die wir an den Tag gelegt haben von Beginn, haben wir uns den Sieg auch verdient. Wir haben es mit einer kleinen Führung in die Halbzeit geschafft, aber gewusst, dass wir in der zweiten Halbzeit schon nochmal dagegen halten müssen.

Da hätten wir uns schon beruhigen können, wenn wir da kurz nach der Pause des 3:1 gemacht hätten. Das ist leider nicht gefallen, weil der Ball am Tor vorbeigegangen ist, aber dann kam halt eine oder andere Welle von Miesbach, die dann schon deutlich offensiver gespielt haben und uns nochmal unter Druck gesetzt haben.

Das haben wir aber sehr gut weg verteidigt und dann nach einem Ballgewinn in einer Umschaltsituation zum Glück das 3:1 gemacht, sodass wir dann das Spiel auf unsere Seite gekippt haben. Am Ende wurde es noch einmal knapp durch den Elfmeter, aber durch den großen Aufwand, den wir betrieben haben, bin ich froh, dass wir als Sieger vom Platz gegangen sind."