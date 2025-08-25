🗣: VfB mit "hartem Stück Arbeit" – SVW hat "gebrauchten Tag""

Zum Auftakt des 6. Spieltags der Bezirksliga Ost punktete der SV Bruckmühl gegen Spitzenteam TSV Ampfing. Der FC Töging unterlag im Topspiel gegen den VfB Forstinning. In Waldperlach kämpfte sich die Heimmannschaft zurück und erzielte gegen Holzkirchen einen späten Ausgleich. Wir haben die Stimmen.
Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: "Wir spielen eine ganz schwache erste Halbzeit, Holzkirchen verpasst es aber den Deckel draufzumachen. Die Reaktion in der zweiten Halbzeit war top. Wir konnten Qualität von der Bank bringen und dadurch das Spiel verbessern – wir haben an unsere Chancen geglaubt.
Dass sich die Jungs für ihren Kampf am Ende belohnen konnten, freut mich sehr und war wichtig für den Kopf. Es gibt manchmal so gebrauchte Tage – wichtig ist aber, dass man sich gemeinsam rausarbeitet. Das nehmen wir positiv mit und bereiten uns gut auf das nächste Spiel vor. Mund abwischen, weiter geht’s!"
Mike Probst, Trainer des SV Bruckmühl:
"Ich betrachte das Spiel und Ergebnis mit einem lächelnden und einem tränenden Auge. Das Unentschieden ist etwas ärgerlicher als das in Holzkirchen. Aber ich kann den Jungs wieder keinen Vorwurf machen. Das war keine Laufkundschaft, die hier aufgetreten ist. Wir haben es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Da haben die Jungs absolut mithalten können.
Am Ende hatten wir die klareren Chancen. Das Spiel kannst du verlieren, aber auch gewinnen. Dementsprechend bin ich zufrieden. Defensiv war es absolut in Ordnung. Ampfing hatte einzig hochkarätige Torchancen auf Einladung von uns. Jetzt müssen wir allerdings schon langsam dahin kommen, dass wir auch vorne Tore erzielen. Nur so kann man Spiele gewinnen. Die Jungs haben alles versucht und wieder Torchancen kreiert, die wir jetzt auch mal nutzen müssen. Das ist das Einzige, was ich im Moment so ein bisschen kritisieren kann, ich will allerdings auch nicht überkritisch sein. Eine Träne vergieße ich bei solchen Möglichkeiten und angesichts des Endergebnisses deshalb dann aber schon. Mir ist es wichtig, dass wir eine Serie an Leistungen bringen. Aber natürlich müssen wir uns für diese auch mal belohnen.“
Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: "Für uns sind es aktuell schwere Zeiten. Die Heimniederlage war natürlich nicht einkalkuliert, aber verdient, weil wir einfach zu viele Fehler gemacht haben, beispielsweise im Spielaufbau. Vorne hat die Durchschlagskraft bei uns gefehlt. Somit muss man neidlos anerkennen, dass der Sieg verdient nach Ebersberg geht. Das erste Tor war ein Ballverlust von uns. Danach heben sie es top zu Ende gespielt über vier, fünf Stationen, mit einem super Abschluss am Ende.
Das 0:2 war ein Eigentor, bei dem sich Torwart und Verteidiger uneinig waren. Wir sind dann noch einmal auf 1:2 rangekommen und wollten in der zweiten Halbzeit noch einmal alles versuchen. Aber wir haben wieder einen Fehler im Aufbau gemacht.
Der Anschlusstreffer in der 90. Minute war dann einfach zu spät. Glückwunsch an Ebersberg an dieser Stelle von meiner Seite aus. Für uns wird in nächster Zeit nicht leichter werden, aber durch solche Zeiten muss man auch mal durch."
Michael Hieber, Trainer des TSV Ebersberg: "In erster Linie sind wir froh, dass wir uns für den riesengroßen Aufwand, den wir betrieben haben, belohnt haben. Wir wussten, mit Miesbach kommt ein sehr guter Gegner und, dass wir alles reinwerfen müssen, was wir haben. Das haben die Jungs getan. Als Beispiel dient zum Beispiel Lukas Volkmanzinen, der nach einem Kopftreffer in einem Zweikampf, was zum Glück nichts Schlimmeres war, mit einem Turban in der zweiten Halbzeit gespielt hat. Er wollte unbedingt für die Mannschaft alles geben, um sich dann auch mit den ersten Punkten in der Bezirksliga-Saison zu belohnen.
Genau durch diese gute und positive Grundeinstellung, die wir an den Tag gelegt haben von Beginn, haben wir uns den Sieg auch verdient. Wir haben es mit einer kleinen Führung in die Halbzeit geschafft, aber gewusst, dass wir in der zweiten Halbzeit schon nochmal dagegen halten müssen.
Da hätten wir uns schon beruhigen können, wenn wir da kurz nach der Pause des 3:1 gemacht hätten. Das ist leider nicht gefallen, weil der Ball am Tor vorbeigegangen ist, aber dann kam halt eine oder andere Welle von Miesbach, die dann schon deutlich offensiver gespielt haben und uns nochmal unter Druck gesetzt haben.
Das haben wir aber sehr gut weg verteidigt und dann nach einem Ballgewinn in einer Umschaltsituation zum Glück das 3:1 gemacht, sodass wir dann das Spiel auf unsere Seite gekippt haben. Am Ende wurde es noch einmal knapp durch den Elfmeter, aber durch den großen Aufwand, den wir betrieben haben, bin ich froh, dass wir als Sieger vom Platz gegangen sind."
Gerhard Lösch, Trainer des VfB Forstinning: "Es war das vermutete harte Stück Arbeit in Töging. Der Gegner war gut organisiert gegen den Ball und auch individuell gut besetzt, sodass wir vorab wussten, dass es eine schwierige Aufgabe wird. Wir haben in der ersten Halbzeit einmal Glück als Michael Heidfeld uns im Spiel hält, sonst haben wir wiedermal fast nichts zugelassen. Wir hatten zwei gute Einschussmöglichkeiten durch Leo Gabelunke, die in letzter Sekunde geklärt wurden. Es war ein gerechtes 0:0 zur Halbzeit. Die zweite Halbzeit ging dann schon an uns, weil wir kompakter standen und immer wieder vors Tor kamen. Durch das 1:0 ist das Spiel dann schlussendlich komplett in unsere Richtung gekippt und mit dem 2:0 konnten wir den Deckel drauf machen. Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen, das war eine schwierige Aufgabe, die wir sehr erwachsen gelöst haben."
Robert Berg, Trainer des FC Töging: "Die Mannschaft hat heute wieder alles investiert. Wir haben das Spiel lange offen gehalten. Obwohl wir die Topchance zum 1:0 durch Jolic hatten und Kirchgessner in der zweiten Halbzeit auch nochmal die Gelegenheit zur Führung hatte, muss man sagen, dass Forstinning gemeinsam mit Aschheim fußballerisch schon in einer anderen Liga spielt. Wenn man gegen diese Mannschaften eine Chance haben will, muss man aus wenig viel machen. Das haben wir leider nicht geschafft. Wir müssen jetzt nach vorne schauen und die nächsten Wochen auch wieder Ergebnisse einfahren."
Florian Heppert, Trainer des TSV Zorneding: "Es war ein spannendes Spiel, in dem die erste Halbzeit klar an Dorfen gegangen ist. Sie lagen 3:0 in Führung. Wir haben uns dabei schlecht angestellt. In der zweiten Halbzeit waren wir ein Ticken besser. Sicherlich hatten wir bei der einen oder anderen Kontermöglichkeit von Dorfen ein wenig Glück, dass sie nicht das Vierte gemacht haben. Wir haben uns eigentlich teuer verkauft und ihnen viele Probleme gemacht und zwei Tore gemacht.
Wir hatten sie wirklich am Rande eines Unentschiedens. Das Spiel hatte irgendwie alles drin. Es gab gute Ballbesitzphasen und Defensivaktionen sowie emotionale Phasen von beiden Mannschaften. Der Schiedsrichter hat es super gemacht.
Eigentlich war es ein schönes Spiel, mit einem vielleicht bitteren Ausgang für uns am Ende des Tages. Ein 3:3 wäre verdient gewesen. Das wird Dorfen aber wahrscheinlich anders sehen.
Jetzt haben wir dann den nächsten von oben vor der Brust, mit Töging am kommenden Wochenende. Wir wollen uns da auch teuer verkaufen und punkten. Das wird aber nicht leicht."
Patrick Zimpfer, Trainer des SB DJK Rosenheim: "Wir haben es leider versäumt, das Spiel zu gewinnen. Auf beiden Seiten haben einige wichtige Spieler gefehlt. Aber so ist es im August. Wir sind alle keine Profis, von dem her ist das auch in Ordnung. Wir stehen unseren Spielern den Urlaub natürlich ein. Es gibt Wichtigeres als Fußball. Wir haben auf jeden Fall zwei Punkte liegen lassen.
Wir haben eine große Chance, direkt zu Beginn ein Tor zu machen. Das Gegentor bekommen wir aus dem Nichts. Wir kommen dann wieder zurück mit dem 1:1. Danach müssen wir einen klaren Elfmeter kriegen und zur Halbzeit eigentlich führen. In der zweiten Hälfte hat sich das Spiel ein bisschen neutralisiert. Am Ende kriegt der Aschauer-Spieler eine Zehn-Minuten-Strafe statt Geld-Rot und kommt somit wieder auf das Feld.
Es sind so kleine Entscheidungen, die sehr häufig gegen uns gefällt werden. Am Ende des Tages kann ich nur sagen, dass ich massiv stolz bin auf die Mannschaft. Es ist nicht leicht, in Aschau zu bestehen, die eine sehr starke, talentierte und spielerisch gute Mannschaft haben.
Von dem her sind wir zufrieden mit dem Punkt für den Moment. Wir sind jetzt zweimal in Folge ohne Niederlage geblieben und hoffen, dann das nächste Mal Mal erstmals dreifach punkten zu können."