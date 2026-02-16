VfB mit Auswärtssieg im Test beim FC Carl Zeiss Jena

– Foto: Alexander Grimm

Der VfB 1921 Krieschow hat seinen letzten Test vor dem geplanten Rückrundenstart erfolgreich gestaltet. Beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena setzte sich der Oberligist im Ernst-Abbe-Sportfeld mit 1:0 durch. In einer Partie mit überschaubarer Chancenanzahl entschieden die Lausitzer das Spiel mit einer konsequent ausgespielten Szene für sich.

Die Begegnung hatte in vielen Phasen den Charakter eines klassischen Vorbereitungsspiels. Beide Mannschaften nutzten die Partie, um Abläufe zu testen, Personal zu rotieren und Spielrhythmus zu sammeln. Das Trainerteam des VfB ordnete den Erfolg beim klassenhöheren Gegner entsprechend sachlich ein. Intern wurde der Auftritt als gelungener Test bewertet, mehr aber auch nicht. Ein Pflichtspiel unter Wettbewerbsdruck werde, so die Einschätzung, ein anderes Gesicht haben als ein Vorbereitungsspiel – unabhängig vom Gegner.

Den einzigen Treffer des Tages erzielte Aaron Stephan, der eine der wenigen klaren Möglichkeiten nutzte und den VfB damit früh in Führung brachte. Dieser Treffer hatte bis zum Schlusspfiff Bestand. Krieschow präsentierte sich über weite Strecken kompakt und diszipliniert, ließ defensiv wenig zu und setzte offensiv auf gezielte Umschaltmomente.

Dennoch nahm Krieschow wichtige Erkenntnisse aus der Partie mit. Die defensive Organisation funktionierte über weite Strecken stabil, und auch im Umschaltspiel zeigte sich die Mannschaft zielstrebig. Dass am Ende ein Sieg beim Regionalligisten stand, wurde zwar registriert, aber nicht überbewertet.

Wer die entscheidende Szene noch einmal sehen möchte, findet sie im aktuellen Spieltags-Vlog des VfB Krieschow auf der YouTube-Seite des Vereins. Dort ist der Treffer, der dieses Testspiel entschied, in bewegten Bildern zu sehen.





Nun richtet sich der Fokus auf den Ligaalltag. Am kommenden Samstag soll – sofern die äußeren Bedingungen es zulassen – die Rückrunde beginnen. Gegner im heimischen Sportpark wird Union Sandersdorf sein. Die Gäste reisen mit einem Erfolgserlebnis an: Am vergangenen Wochenende setzten sie sich auswärts mit 3:1 bei Heiligenstadt durch.

Für den VfB beginnt damit wieder der reguläre Wettbewerb, in dem es um Punkte und Tabellenplätze geht. Der Auftritt in Jena lieferte zwar positive Ansätze, doch entscheidend wird sein, diese in den Pflichtspielen konstant abzurufen. Genau dort, im wöchentlichen Rhythmus der Oberliga, wird sich zeigen, welchen Wert die Erkenntnisse aus der Vorbereitung tatsächlich haben.