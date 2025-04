VfB Merseburg verpflichtet Angreifer von Verbandsliga-Spitzenteam

Vom Verbandsliga-Kontrahenten 1. FC Bitterfeld-Wolfen wechselt Eric Kirst an den Ulmenweg. Der Angreifer, der beim Spitzenteam in der aktuellen Saison bei sechs Treffern steht, hatte in der vergangenen Saison mit 25 Buden geglänzt. Insgesamt stehen aus seiner Zeit bei BiWo 84 Torbeteiligungen in 121 Partien zu Buche. Im Nachwuchs wurde der 25-Jährige unter anderem bei RB Leipzig, beim 1. FC Kaiserslautern und beim Halleschen FC ausgebildet. Für den VfL Halle 96 lief er schon in der Ober-, für den Bischofswerdaer FV in der Regionalliga auf. Zum Spielerprofil:

>> Eric Kirst