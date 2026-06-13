VfB Merseburg stellt sportliche Führung neu auf: "Als Team arbeiten"

Es wird der letzte Aufritt der Saison am heimischen Ulmenweg. Zum vorletzten Spieltag empfängt der VfB Merseburg am Sonnabend den BSV Halle-Ammendorf (im Livestream übertragen auf mz.de) . Die Planungen laufen beim Verbandsligisten aber längst für die neue Saison. In dieser wird ein neues Trio die sportliche Führung übernehmen.

Schon seit einigen Tagen stand fest, dass Manoel Arnhold - unterstützt von Co-Trainer André Jentsch - künftig die Geschicke des VfB an der Seitenlinie lenken würde. Doch der langjährige Erfolgstrainer des Landesligisten SG Blau-Weiß Brachstedt ist nicht der einzige "Neuzugang" in der sportlichen Führungsebene des VfB.

Mit Alexander Wagner begrüßen die Merseburger auch einen alte Bekannten als neuen Sportlichen Leiter. "Gemeinsam werden sie ab der neuen Saison die Verantwortung an der Seitenlinie und im Hintergrund übernehmen und unsere Mannschaft auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten. Mit frischen Ideen, viel Fußballkompetenz und großer Motivation möchten sie die Entwicklung des Teams weiter vorantreiben", schrieb der Club zur Vorstellung des Dreigespanns aus Arnhold, Jentsch und Wagner. Zu den FuPa-Profilen:

>> André Jentsch

>> Alexander Wagner

Für Alexander Wagner ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Der 49-Jährige - bis Saisonende noch Trainer beim Hallenser Stadtoberligisten Reideburger SV tätig - coachte sowohl bereits im Nachwuchs als auch schon die Herren des damaligen VfB IMO Merseburg. Auch aktuell ist Wagner noch sehr nah dran an der Mannschaft. "Da meine Söhne Danny und Jamie dort zusammen im Team spielen, verfolge ich das natürlich ganz genau", sagt der neue Sportliche Leiter und ergänzt: "Die Verbindung zum Verein ist sowieso nie abgerissen."

Kaderzusammenstellung, Infrastruktur und Nachwuchsarbeit als Themen

Schon in der Vergangenheit habe es immer mal wieder lose Anfragen gegeben, ob sich Wagner wieder eine Funktion im Verein vorstellen könne: "Da ich mir sowieso eine Auszeit als Trainer nehmen wollte, es aber nicht ganz ohne Fußball geht, kam das jetzt ganz gelegen." Mit welchen Zielen der 49-Jährige zurückkehrt? "Ich möchte meine Erfahrung einbringen und beim VfB gemeinsam als Team arbeiten", sagt Wagner.

"Wir wollen den Verein gut für die Zukunft aufstellen - da geht es um die Kaderzusammenstellung, aber auch Themen wie die Infrastruktur und vor allem die Nachwuchsarbeit", führt Wagner aus. Eines steht für den neuen Sportlichen Leiter aber über allem: "Alles beginnt mit einem ordentlichen Miteinander im Verein."