VfB Merseburg rüstet mit Oberliga-Erfahrung und einem Brüder-Duo auf

Ebenfalls mit reichlich Oberliga-Erfahrung ausgestattet ist Danny Wagner aus seiner Zeit beim 1. FC Merseburg, bei der SG Union Sandersdorf, beim VfL Halle 96 und aktuell beim FC Einheit Wernigerode. "Ich freue mich sehr, an den Ulmenweg zurückzukehren, wo ich bereits sieben schöne Jahre verbringen durfte", so der 25-Jährige, der in der laufenden Saison bei neun Scorerpunkten in 19 Oberliga-Partien steht. "Danny kennt den Verein in- und auswendig, steht für Identifikation und Erfahrung", unterstreicht Özkan. Zum Spielerprofil:

