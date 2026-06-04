VfB Merseburg findet Trainer: "Seine Philosophie passt zum Verein"

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Seit dem vorzeitigen Abschied von Miran Özkan im April lenken der bisherige Co-Trainer André Jentsch und Kapitän Moritz Kothe gemeinsam die Geschicke des VfB Merseburg. Im Hintergrund liefen aber bereits die Planungen für die neue Saison. Nun kann der Verbandsligist seinen neuen Trainer präsentieren.

Zur neuen Spielzeit übernimmt Manoel Arnhold das Kommando am Ulmenweg. Der 48-Jährige coachte bis zum vergangenen Sommer für lange Jahre den Landesligisten SG Blau-Weiß Brachstedt und hatte danach eine Trainerpause eingelegt. Nun kehrt Arnhold im Sommer in Merseburg an die Seitenlinie zurück. Zum FuPa-Profil:

"Wir sind sehr froh, Manoel als Trainer für unseren VfB gewonnen zu haben", sagt der Vorstandsvorsitzende Ronny Erge und ergänzt: "Wir sind überzeugt, dass er charakterlich und inhaltlich sehr gut zu unserer Mannschaft passt. In den Gesprächen waren wir uns schnell einig. Seine Philosophie passt zum Verein."

Lob für den neuen Coach: "Sehr nah an der Mannschaft dran"

Mit seiner langjährigen erfolgreichen Arbeit in Brachstedt - unter anderem wurden die Blau-Weißen in der Saison 2018/19 unter Arnhold Vizemeister in der Landesliga Süd - hätte der Coach nachgewiesen, "dass er das Beste aus einer Mannschaft herausholen kann", unterstreicht Erge: "Sportlich legt Manoel viel Wert auf sein Spielsystem und menschlich ist er jemand, der sehr nah an der Mannschaft dran ist und sich gut auf seine Spieler einstellen kann. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit."