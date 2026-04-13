VfB Markt Mörnsheim – SG Auernheim / Wettelsheim II

Die erste Halbzeit war hier schnell zusammengefasst, die Heimelf versuchte es mit langen Bällen und über Standards was nach einer Viertelstunde zum Erfolg führte als Manuel Schmidt nach einer Ecke am zweiten Pfosten zur Führung einschob.

Nach dreiwöchiger Spielpause bedingt durch Spielfrei und das Osterwochenende trat die SG zum Auswärtsspiel und Mittelfeldduell in Mörnsheim an.

Ansonsten passierte in den Strafräumen wenig und es gab viele Zweikämpfe und zumeist harmlose Standards. Kurz vor der Halbzeit dann noch ein Aufreger, einen verunglückten Pass der Defensive der Gäste nahm Heimstürmer Andre Schmidt auf und ging allein aufs Tor zu, hob den Ball jedoch völlig unbedrängtam Tor vorbei.

Die Gäste hingegen wollten mehr spielerisch lösen, es dauerte bis zur 40. Minute bis auch hier einmal Gefahr eintrat und Marc Haselmayer nach einer Flanke souverän zum Ausgleich vollendete.

Direkt danach pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit und so ging es mit einem verdienten Unentschieden in die Pause.

Auch in Hälfte zwei wurde das Spiel nicht viel besser, nach knapp einer Stunde konnten die Mörnsheimer einmal einen Konter ausspielen und Kapitän Leon Böheim wurde am Strafraumeck freigespielt, dieser verzog jedoch den Abschluss und setzte diesen freistehend weit am Gästetor

vorbei.

Danach wieder viel Leerlauf, viele Fouls und Nickligkeiten auf beiden Seiten und wenig Spielfluss. Die Gäste hatten in der 78. Minute noch eine Topchance, der Ball sprang im Rückraum zum aufgerückten Kapitän Andreas Brückel und dieser

nahm sich ein Herz und hämmerte den Ball aus über 20 Metern an die Unterkante

der Latte. Der Ball sprang von dort jedoch wieder ins Feld und die Heimdefensive

konnte anschließend klären. Kurz darauf erhielt SG-Akteur Julian Segmüller noch die

Gelb-Rote Karte aufgrund wiederholten Foulspiels, den daraus folgenden Freistoß in

gefährlicher Position direkt am Strafraumrand konnte Gästetorhüter Tom Gabsa mit

einer guten Parade entschärfen.

Auch mit einem Mann mehr fiel der Heimelf in den letzten zehn Minuten nicht mehr viel ein und so blieb es beim insgesamt für beide Seiten gerechten Unentschieden in einem unansehnlichen und zeitweise hitzigen Spiel. So bleiben beide Mannschaften im Mittelfeld und Niemandsland der Tabelle der A-Klasse Süd.

MS