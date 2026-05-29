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Ligavorschau
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VfB Marburg will keine Rechenspielchen gegen den Absteiger
Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist hat den Klassenerhalt noch nicht ganz unter Dach und Fach. Dennoch ist die Stimmung gut. Ordentlich verabschieden möchte sich der SC Waldgirmes +++
Wetzlar . Nach neun Jahren am Stück ist für Absteiger SC Waldgirmes (vorerst) Schluss in Hessens Fußball-Oberhaus. Die letzte, sportlich für beide Seiten bedeutungslose Partie, absolvieren die Lahnauer am Samstag (15 Uhr) beim Hünfelder SV. Voll gefordert ist dagegen der VfB Marburg im Parallelspiel zu Hause gegen Absteiger SV „Adler“ Weidenhausen. Nur mit einem Heimsieg vermeidet der VfB alle Rechenspielchen und wäre definitiv gerettet.