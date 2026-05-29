VfB Marburg will keine Rechenspielchen gegen den Absteiger

Jubeln sie auch im letzten Spiel der Saison? Die Spieler des Fußball-Hessenligisten VfB Marburg. (Archivfoto) © Jens Schmidt

Wetzlar . Nach neun Jahren am Stück ist für Absteiger SC Waldgirmes (vorerst) Schluss in Hessens Fußball-Oberhaus. Die letzte, sportlich für beide Seiten bedeutungslose Partie, absolvieren die Lahnauer am Samstag (15 Uhr) beim Hünfelder SV. Voll gefordert ist dagegen der VfB Marburg im Parallelspiel zu Hause gegen Absteiger SV „Adler“ Weidenhausen. Nur mit einem Heimsieg vermeidet der VfB alle Rechenspielchen und wäre definitiv gerettet.