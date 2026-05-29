 2026-05-29T11:52:36.002Z

Ligavorschau

VfB Marburg will keine Rechenspielchen gegen den Absteiger

Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist hat den Klassenerhalt noch nicht ganz unter Dach und Fach. Dennoch ist die Stimmung gut. Ordentlich verabschieden möchte sich der SC Waldgirmes +++

von Redaktion · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Jubeln sie auch im letzten Spiel der Saison? Die Spieler des Fußball-Hessenligisten VfB Marburg. (Archivfoto) © Jens Schmidt
Jubeln sie auch im letzten Spiel der Saison? Die Spieler des Fußball-Hessenligisten VfB Marburg. (Archivfoto) © Jens Schmidt

Verlinkte Inhalte

Hessenliga
Hünfelder SV
SV Weidenhausen
Waldgirmes
VfB Marburg

Wetzlar . Nach neun Jahren am Stück ist für Absteiger SC Waldgirmes (vorerst) Schluss in Hessens Fußball-Oberhaus. Die letzte, sportlich für beide Seiten bedeutungslose Partie, absolvieren die Lahnauer am Samstag (15 Uhr) beim Hünfelder SV. Voll gefordert ist dagegen der VfB Marburg im Parallelspiel zu Hause gegen Absteiger SV „Adler“ Weidenhausen. Nur mit einem Heimsieg vermeidet der VfB alle Rechenspielchen und wäre definitiv gerettet.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.