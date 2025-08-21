VfB Marburg verzweifelt erneut an Eintracht Stadtallendorf

Marburg. Der VfB Marburg kann gegen den TSV Eintracht Stadtallendorf weiter nicht gewinnen. In der Fußball-Hessenliga unterlagen die „Schimmelreiter“ am Mittwochabend dem abgezockteren Kreisrivalen mit 0:2 (0:2). 98 Minuten Stimmung auf den Rängen, fast ausschließlich von den Gästefans, intensive Zweikämpfe, dazu Emotionen auf und neben dem Platz. Das ewig junge Derby hielt, was es versprach. Die Gastgeber wurden von Beginn an durch die früh anlaufenden Gäste gefordert. Nach einem nur unzureichend geklärten Eckball scheiterte Nico Rinderknecht erst am stark reagierenden VfB-Keeper Lorenz Purbs, ehe Ben Onyekwere den Abpraller mit einem trockenen Flachschuss versenkte (5).