VfB Marburg verteilt in Friedberg zu viele Geschenke

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Friedberg. Da war mehr drin. In der Fußball-Hessenliga hat der VfB Marburg am Samstag beim hochkarätig besetzten, im bisherigen Rundenverlauf aber enttäuschenden Meisterschaftsmitfavoriten Türk Gücü Friedberg eine gute Vorstellung gezeigt, am Ende aber mit 1:3 (1:3) den Kürzeren gezogen.