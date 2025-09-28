 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Torwart Lorenz Purbs (links) von Fußball-Hessenligist VfB Marburg ist beim 1:3 gegen Türk Gücü Friedberg an allen Gegentoren machtlos. (Archivfoto) © Jens Schmidt
VfB Marburg verteilt in Friedberg zu viele Geschenke

Teaser HL: +++ In der Fußball-Hessenliga hat sich der VfB Marburg nicht für einen couragierten Auftritt belohnt. Beim 1:3 gegen Türk Gücü Friedberg stehen sich die „Schimmelreiter“ selbst im Weg +++

Friedberg. Da war mehr drin. In der Fußball-Hessenliga hat der VfB Marburg am Samstag beim hochkarätig besetzten, im bisherigen Rundenverlauf aber enttäuschenden Meisterschaftsmitfavoriten Türk Gücü Friedberg eine gute Vorstellung gezeigt, am Ende aber mit 1:3 (1:3) den Kürzeren gezogen.

