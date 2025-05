VfB Marburg verspielt Vorsprung und verliert noch in Hornau

KELKHEIM-HORNAU. Für den VfB Marburg wird es im Abstiegskampf der Fußball-Hessenliga immer enger. Am Sonntag brachten die Universitätsstädter einen Zwei-Tore-Vorsprung beim TuS Hornau nicht ins Ziel und verloren noch mit 3:4 (1:1). Der Artikel war nahezu fertig und kurz vor dem Absenden an die Redaktion. Dann kamen fünf Minuten, die den Universitätsstädtern wohl noch lange in Erinnerung bleiben werden. Aber dazu später.