VfB Marburg verschafft sich Erleichterung pur

Hünfeld. Fußball-Hessenligist VfB Marburg hat sich selbst aus der Ergebniskrise befreit. Eine blitzsaubere Vorstellung krönten die „Schimmelreiter“ mit dem 2:1 (0:1)-Sieg beim Hünfelder SV. Mit noch drei Heimspielen vor der Winterpause ist die Chance für den VfB auf einen einstelligen Tabellenplatz unter dem Christbaum realistisch.