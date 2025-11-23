VfB Marburg verschafft sich Erleichterung pur

Hünfeld. Fußball-Hessenligist VfB Marburg hat sich selbst aus der Ergebniskrise befreit. Eine blitzsaubere Vorstellung krönten die „Schimmelreiter“ mit dem 2:1 (0:1)-Sieg beim Hünfelder SV. Mit noch drei Heimspielen vor der Winterpause ist die Chance für den VfB auf einen einstelligen Tabellenplatz unter dem Christbaum realistisch.