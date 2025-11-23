 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht
Da könnte Kristian Gaudermann doch glatt Luftsprünge vor Freude machen: Seinem VfB Marburg gelingt in der Fußball-Hessenliga ein erleichternder 2:1-Sieg beim Hünfelder SV. (Archivfoto) © Jens Schmidt
VfB Marburg verschafft sich Erleichterung pur

Teaser HL: +++ In der Fußball-Hessenliga gewinnt der VfB Marburg beim Hünfelder SV. Nicht nur den Trainern, von denen sich einer deshalb spendabel gibt, fällt damit einige Last von den Schultern +++

Hünfeld. Fußball-Hessenligist VfB Marburg hat sich selbst aus der Ergebniskrise befreit. Eine blitzsaubere Vorstellung krönten die „Schimmelreiter“ mit dem 2:1 (0:1)-Sieg beim Hünfelder SV. Mit noch drei Heimspielen vor der Winterpause ist die Chance für den VfB auf einen einstelligen Tabellenplatz unter dem Christbaum realistisch.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

