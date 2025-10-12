 2025-10-10T17:03:43.034Z

Ligabericht
Marburgs Torjäger Del Angelo Williams (l.) hatte in Walldorf keinen leichten Stand. © Jens Schmidt
VfB Marburg verliert nach großem Kampf knapp gegen Walldorf

Teaser HL: +++ Der VfB Marburg kämpft tapfer, doch ein spätes Tor von Walldorf lässt den erhofften Punktgewinn im Hessenliga-Duell platzen. Emotionen und ein Platzverweis prägen das Spiel +++

Mörfelden-Walldorf. Der VfB Marburg hat am zwölften Spieltag der Fußball-Hessenliga einen Punktgewinn knapp verpasst. Die „Schimmelreiter“ lieferten Rot-Weiß Walldorf trotz langer Unterzahl einen großen Kampf, unterlagen durch ein spätes Gegentor aber doch noch mit 0:1 (0:0).

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

