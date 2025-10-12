VfB Marburg verliert nach großem Kampf knapp gegen Walldorf

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mörfelden-Walldorf. Der VfB Marburg hat am zwölften Spieltag der Fußball-Hessenliga einen Punktgewinn knapp verpasst. Die „Schimmelreiter“ lieferten Rot-Weiß Walldorf trotz langer Unterzahl einen großen Kampf, unterlagen durch ein spätes Gegentor aber doch noch mit 0:1 (0:0).