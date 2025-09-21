 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligabericht
Ist es gewohnt, Autogramme zu schreiben. Egal, ob in Marburg oder wie hier bei einem Spiele mit der Traditionsmannschaft von Eintracht Frankfurt: Ex-Profi Makoto Hasebe. (Archivfoto) © Dagmar Jährling
Ist es gewohnt, Autogramme zu schreiben. Egal, ob in Marburg oder wie hier bei einem Spiele mit der Traditionsmannschaft von Eintracht Frankfurt: Ex-Profi Makoto Hasebe. (Archivfoto) © Dagmar Jährling

VfB Marburg verlangt einem großen Namen alles ab

Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist ist nahe dran, gegen die U21 von Eintracht Frankfurt etwas Zählbares mitzunehmen. Was am Ende aber den Unterschied ausgemacht hat +++

Verlinkte Inhalte

Hessenliga
E. Frankfurt II
VfB Marburg

Marburg . Nach einem engen Duell Fußball-Hessenligist VfB Marburg auf eigenem Platz gegen Aufstiegsanwärter Eintracht Frankfurt U21 mit 0:1 (0:0) verloren. Fazit: Für die Gastgeber hätte bei einer kämpferisch und spielerisch ansprechenden Vorstellung mehr herausspringen können.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 021.9.2025, 21:07 Uhr
RedaktionAutor