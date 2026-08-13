 2026-08-12T04:46:12.593Z

Ligabericht

VfB Marburg und Eintracht Stadtallendorf bieten Derby-Krimi

Teaser HL: +++Hessenligist VfB Marburg bleibt in der neuen Saison weiter ungeschlagen. Nach 90 spannenden Minuten erreichen die „Schimmelreiter“ ein Remis gegen Eintracht Stadtallendorf +++

von Redaktion · Heute, 12:01 Uhr · 0 Leser
Derby-Duell um den Ball: Kristian Gaudermann (l.) vom VfB Marburg gegen den Stadtallendorfer Ben Onyekwere. © Jens Schmidt
Derby-Duell um den Ball: Kristian Gaudermann (l.) vom VfB Marburg gegen den Stadtallendorfer Ben Onyekwere. © Jens Schmidt

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MARBURG. Fußball-Hessenligist VfB Marburg bleibt in der neuen Saison weiter ungeschlagen. Trotz zweimaligem Rückstand erkämpften sich die „Schimmelreiter“ im Derby vor eigenem Anhang gegen den TSV Eintracht Stadtallendorf ein leistungsgerechtes 2:2 (1:1)-Remis. Die Eintracht hingegen wartet nach wie vor auf den ersten Saisonsieg.

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