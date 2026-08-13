Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
VfB Marburg und Eintracht Stadtallendorf bieten Derby-Krimi
Teaser HL: +++Hessenligist VfB Marburg bleibt in der neuen Saison weiter ungeschlagen. Nach 90 spannenden Minuten erreichen die „Schimmelreiter“ ein Remis gegen Eintracht Stadtallendorf +++
MARBURG. Fußball-Hessenligist VfB Marburg bleibt in der neuen Saison weiter ungeschlagen. Trotz zweimaligem Rückstand erkämpften sich die „Schimmelreiter“ im Derby vor eigenem Anhang gegen den TSV Eintracht Stadtallendorf ein leistungsgerechtes 2:2 (1:1)-Remis. Die Eintracht hingegen wartet nach wie vor auf den ersten Saisonsieg.