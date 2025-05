VfB Marburg trennt sich von Trainer André Weinecker

Marburg. Fußball-Hessenligist VfB Marburg hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer André Weinecker getrennt. Das teilte der Club am Sonntag in einer Pressemitteilung mit. Wie der Sportliche Leiter der „Schimmelreiter“, Hartmut Drescher, dort sagt, wird das für die neue Saison verpflichtete Trainergespann Hendrik Starostzik und Kevin Kaguah ab sofort die Verantwortung übernehmen und das Team in der Endphase der Saison coachen. „Vier entscheidende Spiele sind noch zu bestreiten. Die beiden übernehmen vorzeitig, um den für den Klassenerhalt erforderlichen Impuls zu sorgen“, so Drescher.