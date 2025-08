Du wirst automatisch weitergeleitet...

Trainer und Torschütze in Personalunion: Hendrik Starostzik und der VfB Marburg feiern in der Fußball-Hessenliga einen Auftakt nach Maß und gewinnen in Kassel. (Archivfoto) © Stefan Tschersich

VfB Marburg startet mit einem Auswärtssieg in die Saison Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist sorgt bei einem Aufsteiger gleich für lange Gesichter. Der Trainer des VfB Marburg grinst hinterher bis über beide Ohren +++ Verlinkte Inhalte Hessenliga VfB Marburg CSC 03 KS Kassel . Gelungener Auftakt für den VfB Marburg: Zum Start in die neue Saison der Fußball-Hessenliga haben die „Schimmelreiter“ mit 2:0 (1:0) beim Aufsteiger CSC 03 Kassel gewonnen. Nach 37 Jahren unterklassigem Fußball kehrte der Kasseler Traditionsverein im Sommer in Hessens Amateuroberhaus zurück, das zeitgleich in unmittelbarer Nachbarschaft stattfindende Zisselfest kostete wohl einige Besucher. Im altehrwürdigen Stadion auf der Jahnkampfbahn entwickelte sich schnell eine kurzweilige Partie. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.