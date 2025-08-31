 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
– Foto: Stefan Tschersich

VfB Marburg siegt im Torspektakel beim FC Turabdin Babylon

Teaser HL: +++ Sieben Treffer in Holzheim, 780 Zuschauer und ein spannendes Derby in der Fußball-Hessenliga. Am Sonntag ist einiges geboten zwischen dem Aufsteiger und den „Schimmelreitern“ +++

Verlinkte Inhalte

Hessenliga
VfB Marburg
FC Turabdin-Babylon

Pohlheim-Holzheim. Nach einem gelungenen Start als Aufsteiger in die Runde der Fußball-Hessenliga hat der FC Turabdin Babylon Pohlheim beim 3:4 (3:2) gegen den VfB Marburg die zweite Saison-Niederlage hinnehmen müssen. Während die Pohlheimer weiter im Mittelfeld platziert sind, haben die Gäste mit ihrem zweiten Saison-Dreier ihre Position dort gefestigt.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 031.8.2025, 22:18 Uhr
RedaktionAutor