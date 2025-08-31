VfB Marburg siegt im Torspektakel beim FC Turabdin Babylon

Pohlheim-Holzheim. Nach einem gelungenen Start als Aufsteiger in die Runde der Fußball-Hessenliga hat der FC Turabdin Babylon Pohlheim beim 3:4 (3:2) gegen den VfB Marburg die zweite Saison-Niederlage hinnehmen müssen. Während die Pohlheimer weiter im Mittelfeld platziert sind, haben die Gäste mit ihrem zweiten Saison-Dreier ihre Position dort gefestigt.