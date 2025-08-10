 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
– Foto: Stefan Tschersich

VfB Marburg setzt seine Heimpremiere in den Sand

Teaser HESSENLIGA: +++ Beim Fußball-Hessenligisten gibt es nach der Partie gegen den Hünfelder SV trotz herrlicher Wetterbedingungen lange Gesichter. Laut des Trainers macht der VfB einen Fehler zu viel +++

Verlinkte Inhalte

Hessenliga
Hünfelder SV
VfB Marburg

Marburg. 27 Grad Celsius, ein Wetter wie gemalt. Mit gut 350 Zuschauern eine angenehme Kulisse. Die Stimmung konnte kaum besser sein. Nur das Ergebnis passte nicht. Nach dem Auftaktsieg beim CSC Kassel setzte der VfB Marburg seine Heimpremiere in der Fußball-Hessenliga in den Sand. Unter dem Strich stand eine 1:2-Niederlage gegen den Hünfelder SV.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 010.8.2025, 21:29 Uhr
RedaktionAutor