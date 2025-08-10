VfB Marburg setzt seine Heimpremiere in den Sand

Marburg. 27 Grad Celsius, ein Wetter wie gemalt. Mit gut 350 Zuschauern eine angenehme Kulisse. Die Stimmung konnte kaum besser sein. Nur das Ergebnis passte nicht. Nach dem Auftaktsieg beim CSC Kassel setzte der VfB Marburg seine Heimpremiere in der Fußball-Hessenliga in den Sand. Unter dem Strich stand eine 1:2-Niederlage gegen den Hünfelder SV.