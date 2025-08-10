Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Stefan Tschersich
VfB Marburg setzt seine Heimpremiere in den Sand
Teaser HESSENLIGA: +++ Beim Fußball-Hessenligisten gibt es nach der Partie gegen den Hünfelder SV trotz herrlicher Wetterbedingungen lange Gesichter. Laut des Trainers macht der VfB einen Fehler zu viel +++
Marburg. 27 Grad Celsius, ein Wetter wie gemalt. Mit gut 350 Zuschauern eine angenehme Kulisse. Die Stimmung konnte kaum besser sein. Nur das Ergebnis passte nicht. Nach dem Auftaktsieg beim CSC Kassel setzte der VfB Marburg seine Heimpremiere in der Fußball-Hessenliga in den Sand. Unter dem Strich stand eine 1:2-Niederlage gegen den Hünfelder SV.