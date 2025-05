VfB Marburg sendet Lebenszeichen im Abstiegskampf

Marburg. Spannung bis zum letzten Wimpernschlag. Spektakel und Erleichterung pur. All das, was den Fußball ausmacht, bot am Samstag die Partie in der Fußball-Hessenliga zwischen dem VfB Marburg und dem SC 1960 Hanau. Unter dem Strich stand am Ende des Super-Samstags ein 2:1-Sieg für die „Schimmelreiter.“ „Wir haben den Abstiegskampf angenommen und sind als Einheit aufgetreten. Es war durch die Bank eine kämpferisch sehr starke Leistung und ein guter Schritt in die richtige Richtung“, gab VfB- Co-Trainer Kevin Kaguah mit einem Lächeln im Gesicht zu Protokoll – und ergänzte: „Heute können wir Durchatmen. Wir müssen aber bis zum Schluss 100 Prozent geben.“