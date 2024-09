VfB Marburg schwimmt sich mehr und mehr frei

Marburg. Großes Verletzungspech hin, zwischenzeitliche Ergebniskrise her: Fußball-Hessenligist VfB Marburg hat nach dem 2:0 beim TSV Steinbach II unter der Woche den zweiten Erfolg in Serie gegen ein Kellerkind gelandet: Durch den 4:3 (2:0)-Erfolg über Liganeuling FSV Wolfhagen machen die Universitätsstädter in der Tabelle mächtig Boden gut.