VfB Marburg schwebt nach Derbysieg auf „Wolke sieben“

Marburg. Der VfB Marburg auf „Wolke sieben“, der FC Gießen im Tal der Tränen. Derbyzeit. Zuschauerrekord. Im Vorfeld war es ein freundschaftliches Treffen unter ehemaligen Mitspielern – dann folgte eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Was für ein Paukenschlag, was für ein Spiel. Präsentiert im altehrwürdigen Stadion an der Gisselberger Straße. Am Ende des Tages stand unter dem Strich im Derby der Fußball-Hessenliga ein 3:1 (2:0)-Sieg für den VfB Marburg. Die „Schimmelreiter“ hatten aus den letzten fünf Partien vier Pünktchen eingefahren., der FC Gießen aus den letzten drei Spielen sieben Punkte verbucht.