Ligabericht
VfB Marburg schlittert nach Blamage tiefer in die Krise
Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist muss sich beim Schlusslicht aus Hanau geschlagen geben. Auch wenn eine Schiri-Entscheidung das Team trifft, sucht der Trainer keine Ausreden +++
Hanau-Kesselstadt . Fußball-Hessenligist VfB Marburg gibt als Gast des Schlusslichts 1. FC Hanau 93 den Aufbauhelfer. Mit ihrer 0:1 (0:0)-Niederlage verhelfen die „Schimmelreiter“ dem bis dahin noch sieglosen und designierten Absteiger zum allerersten Dreierpack der Saison. Aus den letzten vier Partien stehen für die Marburger nur ein Punkt und 3:10 Tore zu Buche.