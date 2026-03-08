 2026-03-05T07:49:35.839Z

VfB Marburg schlittert nach Blamage tiefer in die Krise

Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist muss sich beim Schlusslicht aus Hanau geschlagen geben. Auch wenn eine Schiri-Entscheidung das Team trifft, sucht der Trainer keine Ausreden +++

Verhindert in Hanau eine noch höhere Niederlage: Torwart Lorenz Purbs vom Fußball-Hessenligisten VfB Marburg. (Archivfoto) © Steffen Bär
Verhindert in Hanau eine noch höhere Niederlage: Torwart Lorenz Purbs vom Fußball-Hessenligisten VfB Marburg. (Archivfoto) © Steffen Bär

Hanau-Kesselstadt . Fußball-Hessenligist VfB Marburg gibt als Gast des Schlusslichts 1. FC Hanau 93 den Aufbauhelfer. Mit ihrer 0:1 (0:0)-Niederlage verhelfen die „Schimmelreiter“ dem bis dahin noch sieglosen und designierten Absteiger zum allerersten Dreierpack der Saison. Aus den letzten vier Partien stehen für die Marburger nur ein Punkt und 3:10 Tore zu Buche.

