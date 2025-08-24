VfB Marburg mit „dreckigem Arbeitssieg“ über harmloses Hanau

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg. Es war wahrlich keine Glanzleistung, aber extrem wichtig. Nach zuletzt drei Pleiten am Stück hat Fußball-Hessenligist VfB Marburg das getan, was er alternativlos tun musste. Der VfB besiegte Kellerkind 1. FC Hanau 93 mit 1:0 (0:0).