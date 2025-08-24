 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
Hält im Heimspiel gegen den 1. FC Hanau 93 mit seinen Nebenleuten erfolgreich den Laden dicht: Joshua Enobore (r.) von Fußball-Hessenligist VfB Marburg. © Peter Henrich
Hält im Heimspiel gegen den 1. FC Hanau 93 mit seinen Nebenleuten erfolgreich den Laden dicht: Joshua Enobore (r.) von Fußball-Hessenligist VfB Marburg. © Peter Henrich

VfB Marburg mit „dreckigem Arbeitssieg“ über harmloses Hanau

Teaser HL: +++ Ein Abnutzungskampf mit gutem Ende für den VfB Marburg: In der Fußball-Hessenliga holen die „Schimmelreiter“ einen 1:0-Pflichtsieg, wissen aber genau, wo es noch hakt +++

Verlinkte Inhalte

Hessenliga
VfB Marburg
Hanauer FC

Marburg. Es war wahrlich keine Glanzleistung, aber extrem wichtig. Nach zuletzt drei Pleiten am Stück hat Fußball-Hessenligist VfB Marburg das getan, was er alternativlos tun musste. Der VfB besiegte Kellerkind 1. FC Hanau 93 mit 1:0 (0:0).

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 024.8.2025, 21:54 Uhr
RedaktionAutor