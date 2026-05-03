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Ligabericht
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VfB Marburg meldet sich gegen Rot-Weiss Walldorf zurück
Teaser HL: +++ Im Abstiegskampf der Fußball-Hessenliga sendet der VfB Marburg ein wichtiges Zeichen aus. Gegen Rot-Weiss Walldorf behalten die „Schimmelreiter“ alle drei Punkte zu Hause +++
Marburg. Mit einem 2:1 (1:1)-Heimerfolg über Rot-Weiß Walldorf hat Fußball-Hessenligist VfB Marburg im Abstiegskampf ein wichtiges Signal gesendet. Die „Schimmelreiter“ überzeugten als Mannschaft und gewannen vollkommen verdient.