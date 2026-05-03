 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

VfB Marburg meldet sich gegen Rot-Weiss Walldorf zurück

Teaser HL: +++ Im Abstiegskampf der Fußball-Hessenliga sendet der VfB Marburg ein wichtiges Zeichen aus. Gegen Rot-Weiss Walldorf behalten die „Schimmelreiter“ alle drei Punkte zu Hause +++

von Redaktion · Heute, 21:09 Uhr · 0 Leser
Freude pur! Kristian Manfred Gaudermann (l.) bejubelt den Sieg seines Fußball-Hessenligisten VfB Marburg gegen Rot-Weiss Walldorf. © Jens Schmidt
Freude pur! Kristian Manfred Gaudermann (l.) bejubelt den Sieg seines Fußball-Hessenligisten VfB Marburg gegen Rot-Weiss Walldorf. © Jens Schmidt

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Marburg. Mit einem 2:1 (1:1)-Heimerfolg über Rot-Weiß Walldorf hat Fußball-Hessenligist VfB Marburg im Abstiegskampf ein wichtiges Signal gesendet. Die „Schimmelreiter“ überzeugten als Mannschaft und gewannen vollkommen verdient.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.