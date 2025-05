VfB Marburg macht trotz Trainerwechsel den Sieg zur Pflicht

Wetzlar. Sportlicher Existenzkampf, Ergebniskrise oder Abschiedstournee - für die heimischen Fußball-Hessenligisten ist an diesem Wochenende alles dabei. Bereits am Samstag um 15.30 Uhr erwartet der SC Waldgirmes den FSV Wolfhagen. Parallel dazu gastiert der TSV Steinbach II beim SV Unter-Flockenbach. Am Sonntag um 14.30 Uhr tritt der VfB Marburg beim TuS Hornau an.