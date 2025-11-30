VfB Marburg macht Sieg gegen Fernwald in letzter Minute klar

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg. Fußball-Hessenligist VfB Marburg nimmt Kurs auf das vordere Tabellenmittelfeld. Das erste von drei Heimspielen in Folge vor der Winterpause gewannen die „Schimmelreiter“ am Samstag mit 1:0 (0:0) gegen den FSV Fernwald. Dem „Mann des Tages“ bei den Gastgebern genügten für diesen Titel nur ganze 31 Minuten.