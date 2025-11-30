 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
Jubeltraube: Fußball-Hessenligist VfB Marburg schlägt den FSV Fernwald durch einen Last-Minute-Treffer mit 1:0. (Archivfoto) © Jens Schmidt
VfB Marburg macht Sieg gegen Fernwald in letzter Minute klar

Teaser HL: +++ Die „Schimmelreiter“ starten mit einem Erfolg gegen den amtierenden Meister der Fußball-Hessenliga in die „Heimspielwoche“. Zum Matchwinner avanciert ein fast vergessener Torjäger +++

Marburg. Fußball-Hessenligist VfB Marburg nimmt Kurs auf das vordere Tabellenmittelfeld. Das erste von drei Heimspielen in Folge vor der Winterpause gewannen die „Schimmelreiter“ am Samstag mit 1:0 (0:0) gegen den FSV Fernwald. Dem „Mann des Tages“ bei den Gastgebern genügten für diesen Titel nur ganze 31 Minuten.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

