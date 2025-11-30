VfB Marburg macht Sieg gegen Fernwald in letzter Minute klar

Marburg. Fußball-Hessenligist VfB Marburg nimmt Kurs auf das vordere Tabellenmittelfeld. Das erste von drei Heimspielen in Folge vor der Winterpause gewannen die „Schimmelreiter“ am Samstag mit 1:0 (0:0) gegen den FSV Fernwald. Dem „Mann des Tages“ bei den Gastgebern genügten für diesen Titel nur ganze 31 Minuten.