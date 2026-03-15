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Ligabericht
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VfB Marburg macht aus seiner Überzahl zu wenig
Teaser HL: +++ In der Fußball-Hessenliga bleiben die „Schimmelreiter“ auch in der fünften Partie nacheinander sieglos. Weil ein Neuzugang patzt und auch ein wenig das Spielglück fehlt +++
Marburg. Nur zwei von möglichen 15 Punkten aus den letzten fünf Partien! Auch im Heimspiel gegen Neuling FC Turabdin Babylon Pohlheim kommt Fußball-Hessenligist VfB Marburg nicht über ein 1:1 (0:1)-Remis hinaus. Und das trotz fast halbstündiger Überzahl.