VfB Marburg macht aus seiner Überzahl zu wenig Teaser HL: +++ In der Fußball-Hessenliga bleiben die „Schimmelreiter“ auch in der fünften Partie nacheinander sieglos. Weil ein Neuzugang patzt und auch ein wenig das Spielglück fehlt +++ von Redaktion · Heute, 21:53 Uhr · 0 Leser

Rettet mit seinem verwandelten Foulelfmeter dem VfB Marburg in der Fußball-Hessenliga zumindest einen Zähler: Gentrit Limani (r.), der in dieser Szene Antonyos Celik vom FC TuBa Pohlheim entwischt. © Jens Schmidt

Marburg. Nur zwei von möglichen 15 Punkten aus den letzten fünf Partien! Auch im Heimspiel gegen Neuling FC Turabdin Babylon Pohlheim kommt Fußball-Hessenligist VfB Marburg nicht über ein 1:1 (0:1)-Remis hinaus. Und das trotz fast halbstündiger Überzahl.