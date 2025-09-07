 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Großer Jubel in der Fußball-Hessenliga: Milano Michel (r.) freut sich über sein Tor und den Sieg des VfB Marburg gegen die TSG Eddersheim. © Jens Schmidt
VfB Marburg liefert beste Leistung seit Jahren ab

Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist knackt das Topteam aus Eddersheim. Der Trainer spricht voller Stolz über seine Mannschaft, findet aber auch das Haar in der Suppe +++

Marburg. Die Sonne lachte. Was für ein Tag, was für ein Paukenschlag! Oder war es ein Husarenritt der „Schimmelreiter“ im altehrwürdigen Stadion an der Gisselberger Straße? Egal. Mit einem 3:2 (2:2)-Coup wurde der VfB Marburg zum Stolperstein und bescherte dem FC Eddersheim die erste Saisonniederlage in der Fußball-Hessenliga nach zuvor sechs Siegen am Stück.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

