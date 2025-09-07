VfB Marburg liefert beste Leistung seit Jahren ab

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg. Die Sonne lachte. Was für ein Tag, was für ein Paukenschlag! Oder war es ein Husarenritt der „Schimmelreiter“ im altehrwürdigen Stadion an der Gisselberger Straße? Egal. Mit einem 3:2 (2:2)-Coup wurde der VfB Marburg zum Stolperstein und bescherte dem FC Eddersheim die erste Saisonniederlage in der Fußball-Hessenliga nach zuvor sechs Siegen am Stück.